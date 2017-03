Asisten a niños y jóvenes con lesiones en el cuerpo tras intento de suicidio

Fotos PREOCUPANTE. Estos casos son protagonizados, generalmente por niños entre 11 y 14 años.

El Centro Provincial de Salud Infantil recibe frecuentemente a menores de edad, con distintos tipos de lesiones en el cuerpo, como consecuencia de un autoflagelo que se provocan con el objetivo de ponerle fin a sus vidas. Estas situaciones llamaron la atención en los últimos meses en el centro asistencial, y si bien los casos que llegaron no fueron graves, preocupa a la comunidad médica la salud mental de los niños.

Generalmente los protagonistas de estas lamentables historias son niños entre los 11 y 14 años, los cuales no saben justificar el motivo de la dramática decisión.

Calificadas fuentes del Cepsi indicaron además que "algunos de los niños tuvieron que ser internados en observación, y luego continuaron con un seguimiento por parte del cuerpo de psicólogos".

Lesiones

De acuerdo con lo informado, los niños suelen presentar cortes en la zona de las muñecas, en otras partes del cuerpo, y en oportunidades llegan con un cuadro de intoxicación tras haber consumido una importante cantidad de pastillas.

"Vemos que muchas veces, las conductas autoagresivas se pueden dar como ritos de aceptación. A cierta edad empiezan con este tipo de conductas que realizan los menores para pertenecer a un grupo o ser aceptados. Pero otras veces, las autolesiones tienen que ver con situaciones que sobrepasan a los adolescentes y no saben cómo manifestarlo, cómo hablarlo y lo expresan en el cuerpo, infringiéndose dolor. Podría ser un llamado de atención, y en casos mucho más graves sería el pasaje al acto, en donde hay un verdadero intento de suicidio. La adolescencia es una etapa bastante conflictiva y si el joven no es contenido, no es mirado o tenido en cuenta, muchas veces ocurren este tipo de incidentes porque están atravesando por tantos cambios que es insostenible y angustiante, y por eso el adolescente elige inducirse dolor, con autolesiones, y en casos extremos, con intentos de suicidio o suicidio en sí", explicó la Lic. en Psicología, Rosario Sanguedolce.

Acompañamiento

El rol de los padres es fundamental en la etapa del ingreso a la adolescencia de los niños, ya que es una etapa de cambios y siempre necesitan contención.

"Los padres no tienen que soltar a los adolescentes porque no son adultos. Es un niño que está dejando de ser niño para convertirse en adolescente, pero tampoco es adulto, por lo que todavía necesita al adulto, su compañía, contención, escucha y mirada de los padres. Es necesario que los padres estén presentes para escucharlos, guiarlos, ver cómo vienen del colegio, con quiénes se juntan, cómo llegan cuando regresan de una juntada con amigos. Hay que ver si vienen mal, tristes. El seguimiento de los padres es fundamental para evitar estos casos extremos", sostuvo la Lic. Rosario Sanguedolce.