Ivana Nadal quiere seguir disfrutando de su soltería

Después del conocido episodio en el que salieron a la luz fotos porno de la ex presentadora de Escape Perfecto, Ivana Nadal no pasa inadvertida para nadie. No obstante, la conductora radial y televisiva, aseguró que no tiene pareja ni quiere tenerla. Este año se sumó al panel del reality "Despedida de solteros".

Fotos 17/03/2017 - En febrero, Ivana Nadal arrancó con un nuevo desafío en su carrera, ya que se puso al frente de "Ruta Uno" junto a David Kavlin y Monchi Balestra en Radio Uno. El ciclo ya cumplió un mes al aire y se realizó un festejo con todos los integrantes en un boliche de Palermo. Nadal manifestó que está muy entusiasmada y feliz con este desafío: "Es hermoso hacer este programa, estamos muy contentos. Nos divertimos mucho y se armó un lindo grupo ya de amigos. No nos conocíamos y en un mes se creó algo muy lindo porque todos tiramos para el mismo lado". Además, Ivana habló de su participación en el ciclo de Telefé, "Despedida de solteros": "El proyecto está buenísimo, mucha gente lo compara con Gran Hermano, pero no es así, es muy diferente. Es muy bueno ver las diferentes relaciones y formas de pensar que tienen. Hay gente que está en pareja hace cinco meses y otra hace mil años. Todos buscan lo mismo, todos buscan casarse y vamos a ver quiénes aguantan estos cuatro meses donde triunfará el amor", dijo. Al ser consultada si a ella le gustaría participar de un programa de estas características, señaló: "Por mi parte yo jamás me encerraría en una casa con mi pareja. Primero porque no tengo pareja y tampoco quiero tenerla. Tampoco entraría a una casa y separarme de una persona que amo". ¿Qué hará una vez que finalice el exitoso reality? "Estamos charlando otro proyecto de tele para Telefe, porque este programa tiene como una fecha de vencimiento y nos queda dos meses y medio aproximadamente. Cuando termine Despedida de solteros, se puede venir un cambio de rubro aunque todavía se está charlando", reveló la bella morocha.