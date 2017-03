La "Tota" Santillán asegura que su exmujer no le permite ver a sus hijas hace seis meses

17/03/2017 -

En enero pasado, Daniel la "Tota" Santillán (48) reveló el drama que estaba viviendo. "Mi mujer me dejó por la empleada doméstica, y no me deja ver a mis hijas", sorprendió a todos el conductor. Su exmujer, Sol (27), con quien compartió su vida durante casi siete años y fue padre de Camila (6) y Mía (5), lo acusó de violencia de género y le impuso una restricción perimetral.

Visiblemente más delgado, "La Tota" apareció en el programa "Nosotros a la mañana", que conduce Fabián Doman por Canal 13, para hablar de su situación. "Bajé 90 kilos por todo lo que estoy pasando, no puedo ver a Cami y a Mía. En febrero me dijeron que ya las podía ver, que iba a haber un régimen de visita, que sólo tenía una perimetral con Sol. La abogada me dice que sí, ‘andá tranquilo que no hay ningún problema’", comenzó Santillán.

"Después me dijeron que todavía no estaba el papel, llegué a la escuela para ver a las nenas y la directora me dice que no podía pasar porque había una restricción. Hace ya seis meses que no veo a mis hijas", continuó angustiado. "Yo estoy viviendo en un monoambiente, no me da vergüenza decirlo. Que es de Lili, una gran amiga de Sol. Ellos decidieron dónde iba a vivir. En marzo del año pasado mi suegro me dijo que Sol no podía dejar la casa y me llevaron a un monoambiente. En un monoambiente no podés estar con tus hijas", completó el conductor.

"Hace ocho meses que no las veo. El 23 de agosto fue la última vez que las vi. Después de ese día no las puede ver más, ni hablar con ellas", contó.

Por último, "La Tota" contó que está preocupado por Mía y Camila. "Las nenas me están diciendo que la están pasando mal. En la casa de su mamá no están bien. Yo pago la obra social de las chicas, pago el colegio de ellas, tengo derecho, quiero verlas", sentenció.