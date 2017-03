María Martha Serra Lima sumó su crítica al "Indio"

17/03/2017 -

La cantante María Martha Serra Lima se sumó a las figuras públicas que criticaron al "Indio" Solari luego del recital de Olavarría, donde dos personas perdieron la vida, varias resultaron heridas y otras estuvieron desaparecidas durante días. "Es una locura decir: ‘Después de la tercera canción entran gratis’. Entonces te imaginás la cantidad de gente que habrá siempre esperando", afirmó la cantante en el programa Desayuno americano, que conduce por América, la santiagueña Pamela David.

Serra Lima se refirió a las advertencias que Solari le hizo a los ricoteros en pleno recital. "Un hombre tan importante, que ha manejado tanta gente como público, ¿como (va a decir) cuando ve gente descompuesta: ‘Que venga alguien de seguridad’? ¡¿Alguien de seguridad?! ¡Si no podían estar ellos, de lo apretados que estaban! ¿Quién iba a llegar al principio de la fila, si era un maremágnum de gente? ¡Es una locura!", consideró.

Acto seguido hizo foco en una incógnita que muchos plantearon estos días: "No sé por qué no da más shows, porque también gana mucho. Él gana en un show lo que otro artista gana en un año. Por ahí no le interesará tanto cantar... Tiene un problema él, una enfermedad. Por algo no canta más que una vez por año. Algo debe pasarle en la cabeza, ¿o tiene inseguridad?", indagó la cantante.

Además, María Martha ninguneó al Indio. "Nunca lo había oído nombrar porque yo vivo en Miami hace 35 años, pero vengo mucho a la Argentina. Entonces digo: ‘¿Cuál es?’. ‘Ese petisito pelado que viene caminando entre tanta gente’. Y claro, casi no lo oí cantar porque se armó esa...".

Serra Lima también reparó en el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, sosteniendo que "no tendrían que haber hecho algo tan grande", y explicó: "A alguien de mi familia le hubiera dicho que no vaya (al show), sabiendo que iba a haber tanta gente, ¡tanta gente! Hay una foto que pasaron en televisión donde se ve la gente caminando por una calle como eterna, una multitud, impresionante", se asombró.