Cómo reaccionaron los hijos de Mariano Martínez ante la noticia de que tendrán un nuevo hermanito

Juliana Giambroni (27), expareja de Mariano Martínez con quien tiene a Olivia (7) y Milo (3), contó cómo tomaron sus hijos la novedad de que su padre tendrá otro hijo, esta vez, con Camila Cavallo (22). "Mariano me llamó para ver cómo se lo contábamos a los chicos. Se lo fuimos diciendo de a poco y se lo tomaron súper bien, re natural. Yo también me sorprendí, pero obvio que lo felicité". "Puede ser que cuando nazca su hermana, tengan celos normales, pero típicos de niños. Oli ya me dijo que teníamos que ir a comprarle algo a Alma, está entusiasmada por conocerla. A Milo lo sigo viendo como un bebé, pero entiende y está contento de tener una hermanita", señaló. l