Infante: "No hago obras para captar voto, sino para que el vecino se sienta protegido”

Fotos HUGO INFANTE.

Hoy 14:47 -

El intendente Hugo Orlando Infante, estuvo este mediodía en los estudios de radio Panorama, y dejó jugosas declaraciones en el programa “Tiempo para Compartir” con Rogelio Llapur y Roberto Ayala.

Al jefe comunal dejó un claro mensaje para algunos concejales: “Hagamos política en serio, no oposición hacer por oposición, eso no sirve. Yo no hago obras para captar voto, sino para que el vecino se sienta protegido”.

“El lunes estoy viajando a Buenos Aires un préstamo no reintegrable para abarcar ya en casi el ciento por ciento el tema desagüe y que nos costará una inversión de cien millones de pesos. Vamos a realizar la parte del desagüe de calle Jujuy, 24 de septiembre y Olaechea, algo similar al de calle Pellegrini que se hizo y también en el sector de Villa Hortencia que comprende el barrio América del Sur, avenida Solís y Belgrano”, contó a los oyentes, y advirtió: “Reitero, serán con un préstamo no reintegrable. Todo lo que se ha hecho por ahora han sido con fondos propios, tengo un municipio saneado y con la economía equilibrada”.

El intendente aprovechó la ocasión para anunciar que “ya se ha licitado para las reconstrucciones de los jardines Nº 6 y Nº 4, que serán edificios nuevos. Además estamos buscando un sector en el barrio Borges, en la zona norte, para un jardín municipal”.