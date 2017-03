Hoy 00:27 - ¡Buen día! Del silencio se dijeron muchas cosas. Charles de Gaulle escribió una vez que "no hay nada que recalque más la autoridad que el silencio". El gran estadista y general francés aplicaba muy a menudo este principio, buscando espacios de silencio" en su pueblito de campaña, no muy lejos de París. Terminó su vida allá, lejos derruido mundanal, sumido en sus recuerdos, haciendo sus Memorias. Tengo a mano el librito del español Emilio Mazariegos: "La aventura apasionante de orar". Allí hay un excelente capítulo que habla del silencio como preludio para escuchar. ¿No quisiera disfrutarlo?. "El silencio es el fruto de la soledad frecuentada. Como es el río al manantial. El silencio es lo profundo del hombre. Lo más profundo de la relación. El silencio es la última palabra -la mejor palabra- del encuentro. El silencio sólo es posible en un clima de amor. El silencio brota cuando el hombre se unifica, se pacifica, se armoniza. El silencio es la verdad en el hombre y el clima donde se hace la luz. El silencio se llama paz. El silencio exige un ritmo de vaciamiento, de despojo, de desnudez. Silenciarse es controlar la persona humana. Silenciarse es hacer plenitud en el ser. El silencio exige en llenarse. No tiene sentido el silencio por el silencio. Se hace silencio para aprender algo, para entrar en algo. Se hace silencio para crear capacidad de acogida, de espera, de búsqueda, de escucha. Se hace silencio para perder la orilla, soltar amarras y entrar en lo desconocido de la sorpresa, la admiración el gozo, la contemplación. Se hace silencio para abandonarse. El silencio es la puerta para entrar en el misterio, poner el pie en lo sagrado. El silencio pone al hombre atento, vigilante, despierto, entero, consciente, activo, presente. El silencio crea actitud de centinela. El silencio hace estremecerse al hombre y le abre a experiencias y mundos que se le escapan. El silencio hace que el hombre se capte así mismo, que se sienta vivir, que se diga: "Yo", "existo", "soy". ¿Quiere, para el final, una joyita de Arturo Graf? "Haz silencio en torno a ti, si quieres escuchar el canto de tu alma". ¡Hasta mañana!.l