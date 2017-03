El intendente Infante fustigó la actuación de la oposición en el tratamiento de las tarifas de taxis

Fotos POSICIÓN. Infante aseguró que siempre estuvo abierto al diálogo, pero que los taxistas nunca le pidieron audiencia.

18/03/2017 -

El intendente capitalino, Hugo Orlando Infante, fustigó la actuación que tuvieron los concejales opositores en la discusión por el aumento de las tarifas de taxis y radiotaxis, y lamentó que mientras actúen "por la oposición misma", no se podrá "llegar a un acuerdo consensuado".

"Desde el año 83 estamos en democracia y lo más llamativo de este proceso es que haya concejales de la oposición que cuestionen que la comuna no otorgue el 50 por ciento de aumento en las tarifas de este servicio. Como Estado estamos para defender el bolsillo del asalariado, y si bien los empresarios presentan propuestas de incremento de tarifas sin considerar que la situación económica es complicada, no podemos permitir que todo recaiga sobre el bolsillo del trabajador", enfatizó Infante en diálogo exclusivo que mantuvo ayer con Radio Panorama, en el programa que conduce el periodista Rogelio Llapur.

Consenso

"En la medida que la oposición actúe por la oposición misma, no se podrá llegar a un acuerdo consensuado" afirmó.

Respecto de las discusiones por el aumento de las tarifas de taxis, comentó que "ellos (por los opositores) hablan de aplicar la formula polinómica, con lo que se iba casi a $13 la bajada de bandera, pero hay que ser respetuosos, porque sería muy cara la tarifa para la gente".

"Cuando se tuvo que tratar el tema en comisiones no van las reuniones. Se debe hacer política en serio, y no oponerse por oponerse, sino haciéndolo constructivamente", reclamó a los concejales no afines a su partido.

Resolución

Consultado por el periodista respecto de la demora en la salida de los proyectos en el cuerpo deliberativo, aseguró que "el martes se tratarán los dos aumentos: taxis y transporte público".

Sobre la amenaza de los taxistas de realizar una medida de fuerza si no se otorga el aumento que reclaman, dijo que "con paro no solucionamos nada", y reiteró la posición del Ejecutivo a su cargo de "estar abierto al dialogo para llegar a un acuerdo", y reveló que los choferes "no me pidieron ni una audiencia para hablar".

Hugo Infante se mostró inflexible en su posición respecto del cuidado de la economía del vecino, al reiterar que "así tenga discutir con los empresarios voy a cuidar el bolsillo del asalariado".