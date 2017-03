Desagües: una obra prioritaria de su gestió

18/03/2017 -

En otro orden de cosas, en Radio Panorama Infante se refirió al plan de obras que tiene previsto para la ciudad, y adelantó que viajará a la Capital Federal para solicitar un crédito para su ejecución.

"El lunes iré a Buenos Aires para solicitar un crédito no reintegrable para realizar los desagües de calle Jujuy y Villa Hortencia, por más de 100 millones de pesos. Estamos llegando prácticamente al 100% de desagües de la ciudad, pero le pedimos a la gente que colabore con no arrojar residuos para no entorpecer su funcionamiento", reveló.

"No hago obras para captar votos, sino para que el vecino se siente protegido. Por más que sea pequeña la obra, es importante", acentuó el intendentel