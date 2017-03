Independiente BBC quiere volver al triunfo

18/03/2017 -

Independiente BBC intentará cortar la racha negativa esta noche, cuando enfrente a Villa Ángela Basket, en un nuevo capítulo de la segunda fase del Torneo Nacional de Ascenso.

El partido se jugará en el estadio de Villa Ángela, desde las 22, con el arbitraje de Pablo Leyton y Gonzalo Delsart.

El equipo santiagueño perdió los dos juegos en Resistencia (ante Villa San Martín e Hindú Club) y ayer se instaló en Villa Ángela con la ilusión de cerrar la gira con un triunfo.

La exigencia esta noche también será elevada, ya que el rival está mejor posicionado (marcha cuarto con 20 triunfos y 12 derrotas) y utiliza ocho jugadores en la rotación.

Independiente, en cambio, ocupa la novena posición, con 12 victorias y 21 caídas, y podrá utilizar sólo siete jugadores, ya que Julián Aprea sigue afectado por una contractura en el isquiotibial de la pierna derecha.

El partido es clave para Independiente desde lo anímico, en virtud de que el equipo ya está clasificado para los playoffs de reclasificación. l

Otros partidos

La jornada se completará con los siguientes enfrentamientos: desde las 21, Hindú Club de Resistencia vs. Salta Basket (dirige el santiagueño Gustavo D’Anna); 21.30, Oberá TC vs. Sportivo Las Parejas y Atenas de Carmen de Patagones vs. La Unión de Colón.