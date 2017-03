Comienza el campeonato de las divisiones formativas

18/03/2017 -

Con varios partidos comenzará hoy el Torneo Campeones Argentino de Cadetes 1984, que organiza la Comisión Provincial de Minibásquet.

La programación es la siguiente: desde las 10, Red Star vs. Huracán y Villa Mercedes vs. Atamisqui BBC y Olímpico vs. Juventud; desde las 14.30, Quimsa vs. Jorge Newbery; desde las 15, Independiente vs. Lawn Tennis, Belgrano vs. Sportivo Colón y Normal Banda vs. Tiro Federal.

En todos los casos, jugará en el primer turno la categoría Premini; a continuación, Mini y por último, Preinfantiles.

La primera fecha arrancó anoche con los partidos entre Contadores y Nicolás Avellaneda, en Mini y Preinfantiles.

La dirigencia de la Comisión Provincial de Minibásquet ya está trabajando en la organización de la ceremonia de apertura de la temporada 2017.

En la próxima reunión, programada para el martes 21, desde las 19, se definirá la fecha y el escenario.