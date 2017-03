Deportivo CHAMPIONS SORTEO DE LOS CRUCES Y HABRÁ DUELO ENTRE ARGENTINOS

Barça y Juventus, en cuartos de final

También jugarán B. Múnich vs. Real Madrid; Atl. Madrid vs. Leicester y Borussia Dortmund vs. Mónaco.

Por El Liberal

Fotos DEFINICIÓN. La Liga de Campeones ingresará en la recta final con los cotejos entre los ocho mejores equipos. 18/03/2017 - Barcelona, de España, con Lionel Messi y Javier Mascherano, jugará ante Juventus, de Italia, que cuenta con Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, en los cuartos de final de la Liga de Campeones, según lo determinó el sorteo que se realizó en Nyon, Suiza. Los cuartos de final se disputarán el 11-12 y 18-19 de abril próximo. El partido de ida se jugará en el estadio de Juventus en la ciudad italiana de Turín y el desquite en el Camp Nou del equipo catalán. Real Madrid, con el astro portugués Cristiano Ronaldo y actual campeón de Europa y mundial, jugará ante Bayern Múnich, de Alemania. El cotejo de ida se desarrollará en el Allianz Arena de Munich y el desquite en el Santiago Bernabéu madrileño. Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, tendrá como adversario al Leicester, de Inglaterra. El partido de ida se jugará en el Vicente Calderón y se definirá en el King Power Stadium inglés. Finalmente, Borussia Dortmund jugará ante el Mónaco, de Francia, que tiene en su plantel a Guido Carrillo. El primer partido tendrá como escenario el Westfalenstadium y el desquite será en el Stade Louis II del principado.