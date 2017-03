Real Madrid busca consolidar su buen momento en Bilbao

18/03/2017 -

Real Madrid, como visitante, defenderá hoy la punta de la liga española cuando enfrente a Athletic de Bilbao, en el partido válido por la 28ª fecha que comenzará a las 12.15, hora argentina.

El equipo dirigido por el francés Zinedine Zidane, que suma dos triunfos en fila, buscará reafirmar su buen momento, con la clasificación a los cuartos de final de Liga de Campeones incluida, tras aprovechar la caída de su clásico rival Barcelona en la jornada pasada para recuperar la punta, con 62 unidades, a pesar que adeuda un cotejo aún.

Enfrente tendrá a Athletic de Bilbao (44), que también lleva dos éxitos consecutivos y se mostró firme en San Mamés en lo que va del certamen con diez victorias, tres empates y una derrota.

Mientras tanto, Las Palmas (35), con el argentino Mateo García como titular, superó hoy a Villarreal (48), con su compatriota Mateo Musacchio desde el arranque, por 1-0 como local.

El único gol lo marcó el ghanés Kevin-Prince Boateng, a los 10 minutos del primer tiempo.

El resto de los partidos de hoy son: Eibar vs. Espanyol; Alavés vs. Real Sociedad; y Betis vs. Osasuna.