Chelsea defiende el liderazgo

18/03/2017 -

Chelsea, líder de la Liga inglesa, enfrentará hoy a Stoke City en el partido válido por la 29ª fecha, a partir de las 12, hora argentina, con la chance de sacar más ventaja a sus perseguidores.

El conjunto londinense, que acumula dos triunfos seguidos y adeuda un partido, está primero en el certamen inglés con 66 unidades. Aventaja por diez a Tottenham y Manchester City (56).

El resto de los partidos de hoy son: West Bromwich vs. Arsenal; West Ham vs. Leicester; Sunderland vs. Burnley; Everton vs. Hull City; Crystal Palace vs. Watford; y Bournemouth vs. Swansea City.