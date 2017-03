Diego Cocca: "Nosotros queremos competir"

Fotos POSICIÓN. El técnico ratificó la idea de jugar en fecha Fifa.

18/03/2017 -

El entrenador de Racing Club, Diego Cocca, ratificó ayer su postura de jugar en fecha de Fifa ante Godoy Cruz porque afirmó que "competir es la forma de mejorar".

"Sobre la fecha Fifa, cada uno puede opinar lo que quiera. Nosotros queremos competir porque es la forma de mejorar", dijo el director técnico en conferencia de prensa, a pesar de que en ese fin de semana no podrá contar con el mediocampista Marcos Acuña, convocado al seleccionado argentino para los encuentros ante Chile y Bolivia, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Cocca destacó además la decisión de Belgrano de no postergar el encuentro de este fin de semana, a pesar de que el campo del estadio Mario Alberto Kempes se encuentra en reparación, y acceder a jugar en Instituto.

"Me parece bien que Belgrano haya entendido nuestro propuesta. Nosotros solamente quisimos que se cumpliera lo lógico", expresó. Y agregó: "No cambia nada en qué cancha se juegue. Es una cancha de fútbol, mientras que haya pasto, está bien. Nos fastidiamos cuando sabemos que no hay fútbol el fin de semana".

Cocca adelantó que mañana "la idea es tratar de presionar y manejar la pelota" y "jugar igual que de local".

El entrenador se refirió además al caso del delantero Brian Fernández, quien días atrás se escapó de un control de alcoholemia y en 2015 dio dopaje positivo en dos análisis tras partidos de campeonato local y de Copa Libertadores.

"Lo de Brian Fernández es un proceso, no es algo de un día para el otro. Hay que tenerle paciencia y apoyarlo", aseguró el técnico.

Sobre el equipo para mañana, Cocca repetirá la formación que goleó 3-0 a Lanús. De esta manera, jugarán en Córdoba: Agustín Orión; Iván Pillud, Sergio Vittor, Marco Torsiglieri, Emanuel Insúa; Gastón Díaz, Diego González, Luciano Aued, Marcos Acuña; Gustavo Bou y Lautaro Martínez.