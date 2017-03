Denuncia contra el Pami por supuesto abandono de una afiliada

Fotos IMAGEN EN REDES SOCIALES. La mujer tuvo que descansar en una plaza

18/03/2017 -

la red social Facebook fue la vía elegida por Lorena Maricel Khatchikian, la hija de Delia Gil, para denunciar públicamente al Pami tras una supuesta negligencia que habría sufrido su madre, quien padece una grave enfermedad.

Según la denuncia publicada en la red social, Delia se había trasladado desde Sumampa para realizarse una sesión de quimioterapia en esta capital y tras finalizar la práctica, no encontró ambulancia para regresar a su hogar. Esto generó un gran enojo en la hija de la paciente, por lo que decidió dar a conocer "el atropello y abandono de persona" que sufrió la mujer por la obra social.

"Quiero hacer una denuncia pública al Pami. Esto es un atropello y abandono de persona. En el día de hoy (por ayer) mi madre tenía turno para quimioteropia y después nos volveríamos a Sumampa. Fui temprano al Pami de Santiago a solicitar una ambulancia de regreso a nuestro hogar. Solicité ambulancia porque mi madre no se puede movilizar y además queda descompuesta después de la quimio. Desde el Pami de Santiago me dijeron que me vaya tranquila, que la ambulancia nos pasaba a buscar a las 12.30. Y nunca fueron. Y volví a reclamar y me dijeron que no se había cargado el pedido por no haber sistema. Y para peor desde el consultorio Oncológico Norte nos dijeron que nos teníamos que ir porque necesitaban limpiar y cerrar. Nos fuimos a la plaza del frente. Es una vergüenza y un atropello. Mi madre sufre un cáncer de páncreas y tenemos que darle calidad de vida. No esto. Que esté tirada como un perro. Con muchos dolores de la quimio", describió Lorena sobre lo que estaban viviendo en la tarde de ayer en su perfil de Facebook.

Contó que luego los llevaron a la sede de U24: "Y estamos esperando desde las 14, para que le den la orden de enviarnos a casa. Y eso que era sólo un trámite. Una vergüenza", sentenció.

En diálogo con EL LIBERAL, Ricardo Figueroa, el sobrino de la paciente damnificada, informó anoche que finalmente Delia era traslada a Sumampa en una ambulancia de Añatuya.

"Mi prima me contó que nadie le daba respuestas, que estaban tiradas en una plaza, sin encontrar solución", se quejó el sobrino de Delia, quien al cierre de esta edición esperaba la llegada de sus familiares a Sumampa.