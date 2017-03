Solicitan informes sobre los teléfonos de la ex presidenta y de Julio De Vido

18/03/2017 -

El fiscal federal Gerardo Pollicita encomendó a la Dirección de Delitos Complejos de la Corte Suprema un informe que identifique teléfonos fijos y móviles de la ex presidenta Cristina Kirchner, del ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex canciller Héctor Timerman y los demás imputados en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por encubrimiento del atentado a la Amia.

En un dictamen donde ordenó nuevas pruebas y diligencias, el fiscal anticipó que con este informe requerirá al juez federal Ariel Lijo un entrecruzamiento de llamados entre los acusados, para determinar, entre otros puntos, "cuál fue el interlocutor que más se comunicó con ellos".

Pollicita tiene delegada la investigación desde que la causa penal fue reabierta por orden de la Cámara Federal de Casación Penal y ya el 10 de febrero pasado había pedido informes a todas las compañías telefónicas sobre las líneas de los imputados y también a las dependencias oficiales en las que trabajaron. Además, ordenó realizar una serie de medidas como la transcripción de las escuchas telefónicas que el ex titular de la UFI Amia Nisman usó como base para la denuncia presentada antes de morir en enero de 2015.