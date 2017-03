Felipe González niega haber preguntado a Macri cuándo va presa Cristina

18/03/2017 -

Felipe González desmintió que le haya preguntado a Mauricio Macri sobre los motivos por los cuales Cristina Kirchner no iba presa en la Argentina a pesar de las múltiples denuncias de corrupción que tienen su gobierno y los ministros de su gestión.

Joaquin Tagar, portavoz del ex jefe del Gobierno de España, envió una nota diciendo que "es absolutamente falsa la información sobre ese encuentro". Tagar pidió rectificar la noticia porque "es falsa y no se corresponde con la conversación con el Presidente, ni con su pensamiento (de Felipe González)".

El vocero trató de deslindar responsabilidades, después de que se difundió que Felipe González, en una reunión que mantuvo con Mauricio Macri, lo interrogó sobre los motivos por los cuales la ex presidenta seguía libre.

La reunión entre ambos ocurrió en el último día de la gira del Presidente por Madrid y durante un encuentro que se extendió muy por encima de la agenda que ambos habían acordado.

El encuentro se hizo en el Palacio Real del Pardo, donde se alojó el presidente argentino. Ya Macri había recibido a José Aznar durante una estricta y pautada media hora. También estuvo ese tiempo con el jefe de la Xunta de Galicia Alberto Nuñez. Pero con González extendió la charla y duró una larga hora y media.

La decisión de prorrogar la conversación la tomó el propio Macri, muy interesado por los mensajes que le trasmitió González. El líder español es un importante representante de los intereses de España.

El diario Clarín, reveló que en esa reunión, Felipe le preguntó al Presidente: "¿Por qué no va presa Cristina Kirchner?". La información, publicada por Clarín, tiene un alto voltaje político y ambos pretenden con el desmentido- aplacar las fuertes repercusiones que tuvo la difusión del diálogo secreto.

Pero el contenido del encuentro existió y fuentes confiables lo reconfirman. Macri respondió con evasivas y en forma diplomática. Por eso, el ex Jefe de Estado de España insistió con otro interrogatorio : "¿Cuándo va a ir presa Cristina?" Macri no fue directo en su respuesta. Se sabe que la estrategia electoral de la Casa Rosada es confrontar con Cristina. Eso implica que hasta las elecciones- no puede ir presa.