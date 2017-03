"Es difícil la asistencia en este hospital, no es la primera vez"

18/03/2017 -

En un fluido diálogo con los pacientes del Hospital Oftalmológico "Dr. Enrique Demaría", la gobernadora Claudia de Zamora tomó conocimiento sobre la realidad de cada uno de ellos, recabando todo tipo de impresiones sobre el servicio de salud brindado.

Tal es el caso de Fabián Rodríguez, quien resaltó que "es difícil la asistencia en este hospital, y no es la primera vez que me toca esperar. Ya me pasó hace dos semanas y no cambió en nada". También, hubo otras personas que le manifestaron a la máxima autoridad de la provincia que habían sido "bien atendidos".

Otro paciente, Walter Caro, manifestó que "la atención no es buena, porque los médicos no aparecen, solo los residentes. Esperemos que mejore porque, la verdad es que no contamos con los recursos para asistirnos en otro lugar. Gracias por su visita señora gobernadora y esperamos que todo cambie para bien".

Por su parte, la gobernadora les transmitió tranquilidad a todos los pacientes y a quienes esperaban ser atendidos.