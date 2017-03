Aún en construcción, el gimnasio municipal urbano ya es muy concurrido

Fotos ETAPAS. Ejecutado con fondos provinciales, se le agregarán otros realizados por alumnos de la Escuela Técnica Nº 12.

18/03/2017 -

FERNÁNDEZ, Robles (C). El proyecto municipal de un gimnasio urbano, levantado en el predio del ex ferrocarril Mitre, como complemento del programa Plazas Saludables que tiene como objetivo realizar un plan integral del cuidado básico de la salud y prevención de enfermedades destinado a la población en general, aun no terminado ya es utilizado todos los días en las tardes noches para practicar ejercicios físicos en aparatología específica.

Según el informe brindado por la Secretaría de Obras y Servicios de la comuna local, se trata de la primera etapa de un proyecto ejecutado con fondos de la provincia para la compra del conjunto central de aparatos de gimnasia, al que se le agregarán otros, realizados por alumnos de la Escuela Técnica Nº 12 de esta ciudad.

En una segunda etapa, siempre con la misma financiación, se completará la infraestructura con un piso de adoquín ecológico, cuatro columnas de iluminación con artefactos LED y cuatro bancos para el descanso de las personas mientras aguardan turnos para utilizar los mismos.