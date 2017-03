Laura Esquivel no quiere que le digan cómo cantar

-

Laura Esquivel volvió a la TV con un nuevo protagónico infantil: "Divina, está en tu corazón", la nueva tira juvenil que se estrenó en El Trece. Pero su idea para este año es otra: concentrarse en su disco y seguir componiendo canciones. Sin embargo, la artista reconoció que no pasó por un buen momento cuando intentó triunfar: "Me presenté a varias discográficas y querían imponerme la manera de vestirme y cantar y no acepté. Quiero hacer algo que me guste a mí no que haya otra persona que me esté diciendo qué hacer", dijo.

"Creo que está bastante complicado el ambiente musical. Las discográficas apoyan mucho a los artistas que tienen un crecimiento desde hace varios años", expresó en Crónica y se mostró en contra de aquellos cantantes que "disfrazan su voz" con tecnología.

Además confesó que admira a Lali Espósito y Ángela Torres: "Son excelentes artistas que muestran su estilo, con un gran equipo lograron estar donde están".