La viuda de Rosenwasser quiere estar en la pista de Bailando

18/03/2017 -

Raquel Bermúdez estaba distanciada de Leo Rosenwasser y lo había denunciado públicamente por violencia de género y por no cumplir con la cuota alimentaria. Cuando el ex "VideoMatch" falleció, se sintió más desamparada. Los hijos de ambos, Martina (11) y Baltazar (16), no tienen un techo donde vivir. Por eso, Raquel confesó que desde que Tinelli anunció que busca una "mujer común" para el Bailando comenzó a candidatearse para el certamen. Los chicos recibieron una beca en el colegio, y el dinero que les ofreció el abogado Mauricio D’Alessandro los destinará a una vivienda.