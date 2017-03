"El desamor es algo muy característico en esta película"

18/03/2017 -

¿Esa atemósfera densa y enrarecida de "Vigilia" contextualiza, si vale este término, de la sinrazón de las relaciones humanas?

Claramente. En la película se revelan vínculos que nosotros, más o menos, podemos manejar pero hay otros, incluso los familiares, que no podemos manejarlos. Quizás estemos capacitados pero la vida, las circunstancias nos van encerrando cada vez más, y sobre todo estos personajes (por Ernesto y Santiago) que están muy condicionados por la soledad, tan metidos en esa soledad. No necesariamente esto sucede en el campo (como lo plantea la historia en el filme), no necesariamente sucede cuando hay sequía. También los hombres y las mujeres de ciudad padecen estas incomunicaciones y ese deseo de estar con el otro. La sequía fomenta un poco más porque nos empezamos a poner un poco más locos pero el tema de no poder llegar al otro, de no poder comunicarlo o no poder decir lo que nos pasa es bastante universal.

¿Los deseos y represiones de Ernesto son productos de frustraciones?

Ernesto fue un hombre de campo cuando se casó. Yo no creo que sea un hombre netamente del campo. Yo creo que hay algo que uno trae. Este personaje ya trae cierta soledad, imposibilidad de amar y de comunicar lo que le sucede. El lugar donde vive lo condiciona, la soledad condiciona. Es muy ambiguo en ese sentido porque cuando necesita algo también lo pide y lo dice pero todo pasa por las formas en que las pide. Lo hace con la agresión, con el enojo o tener sexo con la criada a escondida o casi querer violar a la mujer. Él no sabe como expresar lo que realmente le sucede. Todo lo que explica lo hace en forma casi animal.

¿Qué simbolismo encierra Aaron, el perro cimarron?

Aaron representa lo que no se puede manejar. Aaron se les escapa de la mano, se le vuelve cimarron. Ese perro, en cierta manera, representa a su hijo. Ernesto es un personaje bastante hermético, muy complejo. Es una personalidad difícil de descifrar. El desamor es algo muy característico en esta maravillosa película.