"Mi domicilio es el teatro y el cine MI casa de fin de semana"

18/03/2017 -

En el filme "Juan y Eva", Osmar Núñez fue Juan Perón. En "Relatos Salvajes" compuso a un inescrupuloso abogado. Y en "La mirada invisible" fue un violador. Ahora, en "Vigilia" es un padre severo de poco hablar.

Una variedad de personajes que resolvió con maestría en cada desafío que se le ha planteado en el cine. "El cine me dio posibilidades de estar en los elencos de Dos hermanos , donde personifiqué a un profesor de teatro; de La mirada invisible , donde me puse en la piel de un perverso jefe de preceptores de una escuela, o en Juan y Eva , que me permitió recrear la figura de Juan Domingo Perón. Sin embargo, creo que mi película más personal es La corporación , ya que en ella encarno a alguien que va desde su patético comienzo hasta desembocar en una angustia que lo lleva a la desesperación", destacó el reconocido actor argentino quien, el 20 de abril próximo, en el Teatro Regina, estrenará la obra teatral "Relojero", con textos de Armando Discépolo. El teatro es su esencia. "Mi domicilio permanente es el teatro", enfatizó el actor que llevó a escena obras de autores como Anton Chejov hasta Armando Discépolo, entre otros dentro de su prolífica carrera teatral.

"El cine es como una casa de fin de semana adónde voy de visita, y espero poder comprármela para usarla mucho más", reveló al referirse al séptimo arte, desde donde comenzó a mimárselo más seguido.