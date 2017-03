Susana Giménez y Facundo Moyano cenaron, solos, en un lujoso hotel de Buenos Aires

18/03/2017 -

Cada pareja es un mundo. Pero la de Facundo Moyano con Eva Bargiela, la rubia azafata de Guido Kaczka de 24 años, parece ser bastante "abierta". Tras meses y meses de rumores por el supuesto romance entre el diputado del Frente Renovador y Susana Giménez, los dos cenaron a solas en el hotel Four Seasons. No es la primera vez que "Su" y Moyano comparten una cena íntima. La última fue a mediados de enero, en Punta del Este. Se sentaron juntos en el restó Fasano.

Pero no estaban solos, Marley, Floppy Tesouro y su pareja, Rodrigo Fernández Prieto, los acompañaron con vino y risas. La particularidad ahora es que sólo había dos copas en esa mesa del restó Helena del Four Seasons. Y a eso se suma un detalle: Susana no fue con su chofer, llegó en el auto de Moyano. La velada empezó a las 22 y terminó cerca de la 1:30. El chofer de Moyano acercó el auto hasta la entrada del hotel y el diputado abrió la puerta para la diva. La llevó hasta su casa de Barrio Parque, la acompañó hasta el jardín y se despidieron con un beso en la mejilla.