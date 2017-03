Familias de Punta Pozo y Lugones recibieron viviendas sociales

Hoy 15:23 -

El programa de erradicación de ranchos y viviendas precarias, implementado por la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, continúa beneficiando a las familias santiagueñas en todo el territorio provincial. En esta oportunidad, quedaron inauguradas 26 viviendas sociales totalmente amuebladas en las localidades de Punta Pozo y Lugones, ambas del departamento Avellaneda.

En Punta Pozo trabajo la ONG “El Encuentro” cuya presidenta es Analia Herrera para la construcción de las viviendas. En Lugones, las casas fueron construidas por la comisión municipal a cargo de Sergio Leguizamón y también participaron las ONG Asociación de Fomento Ashpaj Tukuypa, presidente Ramón Rosa Moreno; Comunidad Indígena Tonokote Puñi Tuyoj, titular Mario Américo Ponce; Comunidad Indígena Tonokote Pencas, presidenta Zulema Beatriz Moreno; Asociación Vecinal por la Sombra de un Niño, titular Sandra Karina Zurita y Silvia Díaz y la ONG Asociación Civil Unidos por Santa Rosa, presidente Walter Fabián Navarro.

En el paraje Punta Pozo, se inauguraron 3 viviendas con la presencia del ministro del ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel, Niccolai, junto a los Comisionados de Villa Salavina, Juan Almaraz y de Vaca Human, Hilton Acosta.

En la localidad de Lugones, se entregaron 23 casas. En el acto estuvieron el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, el ministro de Obras Públicas, Arq. Daniel Brúe y el comisionado municipal de Lugones, Sergio Leguizamón.

En Punta Pozo

El corte de cintas, se realizó en la casa de la nueva beneficiaria, Nelis Soraida Sequeira, quien agradeció a la Primera Mandataria Provincial y contó: “Antes vivía en un rancho con mi familia y hoy agradezco a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, por habernos brindado esta casa, ahora voy a vivir mucho mejor. Para mí es un sueño hecho realidad que nunca lo había pensado, pero hoy se me dio esto, gracias a Dios”. También expresaron su agradecimiento a la Gobernadora los otros beneficiarios de este paraje del departamento Avellaneda.

En Lugones

El acto de entrega de llaves, se efectuó en la casa de Julio Quiñones. La esposa, Miriam Campos, dijo: “vivía en una casita de rancho, teníamos una lona, donde sufríamos mucho calor y viento. Ahora estamos muy agradecidos a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, por tener esta vivienda nueva, donde tenemos comodidad, además también porque tengo bastantes chicos. Le agradezco al Comisionado Municipal de Lugones, Sergio Leguizamón, por habernos elegido, también a la Gobernadora. La verdad que estoy muy contenta, porque vamos a tener algo muy lindo que nos va servir por mucho tiempo. Espero que continúen con este proyecto, ya que le hace falta a mucha gente como nosotros”.

El comisionado municipal de Lugones, Sergio Leguizamón, felicitó a “todos los beneficiarios de las viviendas sociales, un programa impulsado por la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, un programa donde el primer objetivo es erradicar todas las viviendas ranchos, para evitar el flagelo de mal de chagas. Estas viviendas están todas equipadas, amuebladas, donde cada beneficiario hace su aporte, con su ayuda, con los albañiles”, dijo y agregó “en especial agradecerle a Gerardo Zamora quien ha sido, el transformador de nuestra provincia. Gracias a él nuestra provincia cambia y sobre todo en el interior. Hace tres años que venimos inaugurando viviendas sociales. Gracias a él y a la Gobernadora, hoy seguimos inaugurando y vamos a continuar con muchas más”.

Por otra parte, el ministro de Obras Públicas, Arq. Daniel Brué, manifestó: "quería saludar a todo el pueblo de Lugones y a zonas aledañas, como ministro de obras públicas, ratificando lo que venimos haciendo en todo el interior de la provincia con nuestra Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, que nos pide que trabajemos y pongamos el mayor esfuerzo en el interior, donde la gente y su pueblo son los que más necesitan” y agregó “con el apoyo de ustedes seguimos transformando, sabemos que falta mucho por hacer, por eso queremos seguir con este esfuerzo mancomunado junto a ustedes, transformando la provincia”.

Para finalizar, el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, esbozo: “Quiero felicitar a la instituciones que han permitido que estas familias hoy reciban su casa. Con este programa de viviendas sociales, no hay ganancia propia, no se gana dinero, aquí las instituciones que llevan a cabo este trabajo no tienen una ganancia económica. Nosotros le damos desde el Gobierno el dinero justo, con fondos provinciales, para los materiales y un poco de dinero para los albañiles, no hay una rentabilidad que quede para la organización. Es muy valioso y meritorio lo que ellos hacen, con absoluta generosidad, la ganancia que ellos tienen, es cuando terminan la vivienda, la satisfacción de ser capaces de haber sido nexos con el gobierno y junto con las familias. Es muy valorable esta inclusión social, que todas las instituciones hacen”, concluyo.

Agradecimientos beneficiarios

Sergio Villalba manifestó: “estoy muy contento por la casita que me han dado porque antes vivía en una casa rancho y tenía muchos bichos. Quiero agradecerle a la Gobernadora Dra. Claudia de Zamora por este beneficio que nos da, porque ahora vamos a vivir mejor.”

Ana María Villalba, expreso: “antes vivía en un rancho y cuando llovía caía mucha agua y tierra del techo encima de mis hijos. Muchos años hemos vivido así. Gracias a Dios ahora tenemos la casa nueva y estamos contentos con los chicos y agradecidos a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, por todo esto que nos han dado. Le decimos a la Gobernadora que siga haciendo mucho para todos lo que necesitan.”

Juliana Bravo, contó: “que alegría, de un rancho a esta vivienda social. Mi marido ayudo junto a los albañiles a construir esta casa. Le agradezco a la Gobernadora Dra. Claudia de Zamora y espero que siga haciendo y ayudando con estas viviendas. Es un sueño que se cumple para nosotros”.

Horacio Argañaráz, dijo “mi rancho, deteriorado por las lluvias termino cayendo. Yo tengo varias enfermedades, artrosis, diabetes, presión alta, corazón grande, y ahora con esta vivienda voy a vivir mejor. Estoy muy contento y agradecido de la Gobernadora Dra. Claudia de Zamora por todo lo que yo he vivido y tener esto para mí es un orgullo. Me siento orgulloso de tener una Señora que me ha dado todo esto y del gobierno actual.”

Rubén Ricardo Aranda esbozó: “en el rancho el agua me trataba mal y ahora con esta casa que hizo hacer la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, voy a vivir mejor y le estoy muy agradecido. Ojala que siempre siga así, que nos siga ayudando.”