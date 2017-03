Fotos Los Jaguares lograron un nuevo triunfo.

En su segunda presentación consecutiva como local, los Jagurares lograron un nuevo triunfo que ilusiona.

El equipo comandado por Raúl Pérez, superó 41-14 a Cheetahs, un equipo sudafricano de segundo nivel, pero que le sirve al equipo para cosechar su segunda victoria consecutiva y la tercera en el torneo.

Tres tries de Ramiro Moyano, uno de Matías Alemanno y un try penal final, fueron los que hicieron explotar el estadio de Vélez ya que significó no solo la victoria sino la obtención del punto bonus en esa última jugada.

Algunas imprecisiones en el line y el scrum, sobre todo en el segundo tiempo, fueron quizás la mancha de una tarde casi perfecta para Jaguares.

Sin la presencia de Nicolás Sánchez, lesionado, Juan Martín Hernández volvió a su viejo puesto de apertura y lo hizo mostrando un alto nivel. Sin embargo, el mejor de la tarde fue el autor de tres tries para los argentinos, Ramiro Moyano, sumado a las figuras de siempre, como Matera, Creevy, Tuculet o Alemanno.

El próximo sábado, los Jaguares volverán a ser locales pero esta vez se cruzarán con un rival de mayor jerarquía. Será ante Reds, equipo australiano que tras ganar el primer partido, sufrió tres caídas consecutivas.