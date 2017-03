FÚNEBRES | 19 de Marzo de 2017

19/03/2017 -

Fallecimientos

19/3/17

- Reyna Gerez (Añatuya)

- Elva Jure de Nazario

- Inés Cornelia Acosta de Flores

- Emilio Federico Hegetschweiler (La Banda)

- Carlos Miguel García (La Banda)

- José Alberto Marquesano (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACOSTA DE FLORES, INÉS CORNELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/17|. Señor recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno". Su esposo Juan Emilio Flores, sus hijos Paula, Marily, Mónica, Rocio y Juan Emilio Flores Acosta y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria, sus restos serán sepultados hoy a las 17 en el cementerio La Piedad.

ACOSTA DE FLORES, INÉS CORNELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/17|. Su esposo Juan emilio Flores, sus hijos paola, MArilin, Mónica, Juan emilio, Rocío, hijos políticos, nietos, su madre Ana Villavicencio, su bisnieta, hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 17.30 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Corrientes 1262 Bº San Martín. EMPRESA SANTIAGO.

ANCHÁVAL DE BARRIONUEVO, ESTHER CALIXTA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17 en Capital Federal|. Su amiga Martha Olivera, su hijo Walter Domínguez, Ignacio, Thiara y Sara Olivera participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANCHÁVAL DE BARRIONUEVO, ESTHER CALIXTA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17 en Capital Federal|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz eterna". Raúl Barrionuevo y flia., Eugenio Raschi y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memora.

ANCHÁVAL DE BARRIONUEVO, ESTHER CALIXTA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17 en Capital Federal|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Manuel Jugo y flia. Víctor Fernández y flia., Ángel E. Raschi y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por la paz de su alma.

ANCHÁVAL DE BARRIONUEVO, ESTHER CALIXTA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17 en Capital Federal|. "Rogamos al Señor te reciba en sus brazos y te de la paz eterna". Tus vecinos y amigos: Mario Alberto Sialle y Lucía Coronel de Sialle y flia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ANCHÁVAL DE BARRIONUEVO, ESTHER CALIXTA (q.e.p.d.) Falleció en Cap. Fed. el 14/3/17|. Esc. Oscar Luis Karam y flia participa su fallecimiento y acompañan a su familia con mucho cariño.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Sus tíos Mateo Mario y Victoria, sus primos María Victoria, María Rosa, Jorge Ariel Enrriquez y Mario y Silvia Donzelli participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer. Ruegan una oración en su memoria.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Juan Manuel Cisneros, su esposa Graciela e hijos acompañan en tan doloroso momento a su amigo Lito Juárez y elevan una oración para el descanso eterno de su esposa.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Señor Jesús, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Mariela David, Juan José Leguizamón y Valeria Quiroga acompañan a su hermana María Inés y familia en este momento de dolor.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 237 Dr. Ricardo Rojas participa el fallecimiento de su ex compañera. Elevan oraciones en su memoria.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Susana Lares y Carlos Artayer, amigos de sus hermanas María Inés y Anita participan su fallecimiento y piden cristiana resignacion para sus hermanas y familia.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Carolina Tejera y Susana Lares acompañan en este dificil momento a sus hermanas María Inés y Anita. Piden oraciones en su memoria.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Su amiga y hermana Adriana Cisneros (a) y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan para ella que brille la luz que no tiene fin.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Felipe Ledesma y flia. participa su fallecimiento y expresa sus condolencias a sus familiares. Eleva oraciones en su memoria.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. El Instituto Dante Alighieri participa con tristeza el fallecimiento y acompaña a su hermana Anita en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Los alumnos de la esc. J.D. Peron Nº 765, 6º C y D del turno tarde promocion 2003 participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Seño. Ruegan oraciones en su memoria.

GIOVANNINI, CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Beatriz Orlandoni, sus hijas Maria Pía y Maria Sol Coigdarripe y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

GIOVANNINI, CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. CPN. Oscar Roque Lami y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

GIOVANNINI, CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Dr. Luis A, Domínguez y flia., participa el fallecimiento del padre de sus amigos Carlos y de su hija política Maria del Carmen Oberlander. Ruegan oraciones en su memoria.

GIOVANNINI, CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello y sus hijos Mariano, Dra. Josefa Dolores, Antonio, Aldo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIOVANNINI, CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Porque si creemos que Jesús murió y resictó, así tambien traerá Dios con Jesus a los que durmieron en el. Gustavo y familia, Daniel y familia y Mariali Baez acompañan a sus primos Carli y Marti y sus respectivas familias en estos momentos de dolor.

GIOVANNINI, CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Tu hija del corazón Elsa Veron, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIOVANNINI, CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Gringa Cinquegrani Arnoux Abalos y sus hijos, expresan sus condolencias a sus queridos sobrinos Carlitos y María del Carmen. Que descanse en paz.

GIOVANNINI, CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Te fuiste amigo de la juventud, que junto con tu esposa Graciela supieron brindarme amor y respeto en la alfabetización de muchas generaciones en a Escuela Nº 760 de Fortín Inca, Departamento Belgrano, ya descansas en paz junto como siempre con tu esposa. Berta Villar de Nazarehuc y flia, Que el Señor lo reciba y le conceda la paz y el descanso eterno. Acompaño a sus hijos y demás familiares en estos momentos de dolor.

GIOVANNINI, CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Su amigo Manuel Ricardo Sexer te despide en este momento de dolor y acompaña y consuela a su familia.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Sus hijos Gustavo y Nory, nietos Maria y Roberto, Federico y Lemisse, Maria del Huerto y Mariano, bisnieto Gerónimo, participan con dolor su fallecimiento y brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Señor tu hija ya está ante ti haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Carlos, Mary, Marta, Gustavo y Maria Luisa y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su hija Marta, nietos Leandro, Ana. Luciana y Vicente, bisnietos Martina, Tomás, y Benjamín, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Señor ya está ante ti recíbela en tu Reino". Sus hijos Carlos y Maria del Segiario, nietos Maria Soledad y Claudio, Nicolás y Maria del Carmen, y Esteban, bisnietos Facundo, Juan José y Agustin, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Bienaventurados los que sufren porque ellos verá a Dios". Sus hermanas Rosa y Teresa Jure, hermanos políticos Angelita, Pepa, Malena y José, junto a sus sobrinos, participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones por la paz de su alma.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Su sobrina Adriana Petros y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para ella la luz que no tiene fin.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Su sobrino Ernesto Petros y flia., participan su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Isabel Condado e Ignacio Goldaracena y sus hijos, participan con dolor la partida de la querida Elva y ruegan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Sara Jorge de Nazario, sus hijos Lito, Enrique y Graciela El Frari, Susana y Juan Lami Hernández, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Lito Nazario, sus hijos Pablo y Silvia Habra, Patricia y Oscar Mhur y nietos despeden con dolor a la querida tía Elva. Ruegan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Sus Amigos Gustavo Mariano Paz, Nora Fernanda y sus hijos Gustavo y Joaquin participan el fallecimiento de la Madre de su Amigo Gustavo Nazario, Ruegan oraaciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Rodolfo Scarazzini y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Gustavo y Federico en tan difícil momento. Se ruega una oración en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Nele Zaiek e hijos Sonia, Valeria y Horacio con sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Marcelo Petros, su esposa Alicia Fares y sus hijos Augusto Javier, Pamela Soledad y Joaquín Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Mercedes Martinetti, Luis Lucena y sus hijos Eugenia, Mercedes, Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. María Inés Villaverde de Martinetti, sus hijos Héctor, Mercedes, Gustavo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Su ahijado Luis Nazario, su esposa Maria Amelia Zuaín, sus hijos Gonzalo y Daniela participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Elsa. Ruegan oraciones por su descanso en paz.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Fernando Giribaldi y flia., Rolando Giribaldi y flia., participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Alejandro R. Ferreiro, Elena Duran, sus hijos Alejandro, Eugenia y Martin, participan su fallecimiento y acompañan a Gustavo y flia., en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Mirta Campos participa con dolor el fallecimiento de la madre de su querida amiga Marta. Ruega oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Carlos G. Ferreiro, Susana Achával e hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y bisnietos en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Leo Barchini y familia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Siria Daher de Azar, sus hijos Luis, Gustavo, Gabriela y Cesar con sus respectivas flias. , participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Maria Gabriela Azar, sus hijos Lemi, Lupy, Gabriela, Francisco y Nacho Melem, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso en paz.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Hugo R. Melem, su esposa Liliana Bravo, sus hijos Fernanda, Mariano y Daniela, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Walter Medina Salomón y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Ricardo M. Röttjer, Adela Navelino, sus hijos Martin y Anita Arce, Guadalupe y Santi Barroso, Javier y Florencia y nietos Martin y Facundo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Eduardo Führ, Cecilia LLugdar y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Gustavo y Mary en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Gustavo Azar, su Sra. Victoria Soria de Azar, sus hijos Martin, Victoria y Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Rolando Villafañe, Micky Méndez e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de toda su familia.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Nelly Herrera de Basbús, sus hijos Abelardo, Luis Roberto, Nelly Patricia, Eugenia, Marcelo, Beatriz y Cecilia y sus respectiva flias. participan su fallecimiento.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Abelardo Jorge Basbus, sus hijos MArtín y Sebastián participan su fallecimiento.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Palmira de A. de Billaud y su hijo Luis V. Billaud participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Amelia Saad de Zuaín, sus hijos Sara, Maria Amelia, Jorge y sus respectivas familias, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Ernesto C. Daher, su esposa Viviana Yapur, sus hijos Camilo y Paula, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Ernesto Francisco Richard, María Mercedes Ayud, Agustín y Virginia Richard participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Dr. Walter Amado y familia, participan el fallecimiento de la madre de sus amigos Gustavo y Carlos.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Marilí Pinto y sus hijos Juan Pablo, Carlos Navelino y Mercedes Viaña participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Que descanses en el mejor lugar y que el Señor te cubra con su Manto". Tu amigo Héctor Felipe Azar, su esposa CPN. Sara LLugdar, sus hijos Emily, Felipe y Yania participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Victoria Saadi y flia,, participan su fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor a Adela, hijos y demás familiares.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Josefina y Margarita Fantoni y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan con oraciones y afecto a sus familiares.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Sus amigos que mucho lo extrañarán al querido Enri: Chicho Llapur y Gladys Vella, Gustavo Llapur y Teresita Ruiz y flia, acompañan con mucho cariño a su esposa Adela, hijosy nietos y a toda la flia., rogando descanse en paz.

PÉREZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Titi Ledesma participa con dolor su fallecimiento y expresa sus condolencias a su familia Eleva oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ÁLVAREZ DE CORBALÁN, ARMINDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/14|. Tu ausencia duele como el primer día de tu partida, sabemos que Dios te ama y te ha designado un lugar especial en el cielo, desde donde todos los días oras por todos nosotros. Gracias madre por tus palabras justas y certeras que quedaron grabadas, por cada enseñanza, por tu entereza y tu fuerza, por tantas cosas lindas, fuistes y serás un ejemplo de madre, nuestro amor es eterno. Tus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo al cumplirse 3 años de su fallecimiento.

CÉLIZ DE CARABAJAL, ANGÉLICA MERCEDES (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/16|. "El tiempo pasa pero aún nos parece mentira que ya estés con nosotros. Cuánto dolor dejaste en nuestros corazones. Estamos aprendiendo a vivir sin vos, a sobrellevar el dolor del vacío, a vivir de los recuerdos, a vernos bien aunque el corazón duela. Sabemos que descansas en paz en los brazos de tu querida Virgen María junto a tus seres queridos y eso nos reconforta un poco. Te extrañamos. Tu esposo Néstor, tus hijos Carlos, Silvia y Anita, Negro y Thiago, tu nieto Joaquin y demás fliares. invitan a la misa a realizarse el 19 a las 20 en parroquia Santa Rita al cumplirse 6 meses de su fallecimiento.

CHOQUE VDA. DE DÍAZ, CELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/17|. Mamá nos diste amor cotidiano, amor con respeto, amor con entrega todos los días. Gracias Señor y Virgen del Valle por cuidar de nuestra madre. Sus hijas Minuza, Ana Lía, María Celia Díaz Choque, sus hijos políticos Juan Rodríguez, Coky Juárez, sus nietos Ana Carolina, Gisela, Constanza, María José, Cintya, Marco Antonio, Vania Andrea, Leandro Nicolás, Juan José, Lourdes, nieta de corazón Inés Larralde, nietos políticos Enrique, Marcos, Betiana, Lucas, Rodrigo, bisnietos Fermín Lorenzo, Agustina, Dolores, Lautaro Fermín, Martina, Sofía Constanza, Francisco, María del Rosario, Lucas, Luana, bisnieto político Cristian, sus tataranietas Julieta y Valentina y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21.30 en Pquia. San José del bº Belgrano, al cumplirse 9 días de su partida.

CONCHA DE CÉSPEDES, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/17|. "Mamila, tu partida nos dejó un gran vacío en nuestros corazones ... y aunque el dolor es mucho y las palabras sobran, aprenderemos a vivir con él recordándote siempre con tu mejor sonrisa, sencillez y picardía. Te amamos". Su hijo Jorge Céspedes, su nuera Ivana, sus nietas Federica y Alfonsina invitan a participar de la misa que se oficiará hoy en la parroquia Nuestra Sra. del Pilar del Bº Autonomía a las 20 hs al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

CONCHA DE CÉSPEDES, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/17|. "Mami, es imposible describir el dolor que nos dejó tu partida … tantas cosas te faltaban vivir junto a nosotros. Sólo nos queda continuar hacia adelante, como tu lo hubieses hecho, como nos enseñaste. Tu recuerdo siempre está presente". Su hijo Fernando Gastón Céspedes, su nuera Paola y su nieto Martín invitan a participar de la misa que se oficiará hoy en la parroquia Nuestra Sra. del Pilar del Bº Autonomía a las 20 hs al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

CORONEL DE CONCHA, MARÍA ELBA (Maru) (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/16|. Yo soy el camino, la verdad y la vida, el que vive y cree en mi no morirá jamas. Su esposo Alberto, sus hijos Carlos, Fredy y Alejandra, sus nueras María y Nena, sus hermanas Marta y Chita, nietos y bisnietos invitan a la misa que oficiará hoy 19/3/17 a las 20.30 en la parroauia Santo Cristo del Bº Libertad, al cumplir 3 meses de su fallecimiento.

GARCÍA, TOMÁS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/14|. Recibiste el llamado de Dios y fuiste hacia su encuentro al Cielo, y nosostras quedamos con una sonrisa fingida porque desde que ya no estás no hemos vuelto a sonreir como solíamos hacerlo. Porque aunque tus alas estaban listas para volar nuestro corazón no estaba listos para verte partir. Aun hoy seguimos esperando tu llegada, aunque nos queda la esperanza de algún día volvernos a ver. Tu esposa Lidia Ester y su hija Lidia Azucena, invitan a la misa para rogar por el eterno descanso de alma hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santo Cristo del Bº Mosconi, con motivo de cumplirse 3 años de su encuentro con Dios. Descansa en paz.

LUND, ROSA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/16|. Sus hijos Anita y Marcelo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en iglesia Catedral Basílica, al cumplirse 6 meses de su partida.

MATTEO, ARMANDO ROQUE (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/16|. Papi, un año ya, te queremos, te extrañamos y te recordamos a diario con tus nietos. Sus hijos Emilio, Lissy, Nena, Fernanda y sus nietos Valentin, Máximo, Felipe, Mía y Antonio invitan a la misa que se oficiara hoy a las 18.30 en capilla San Roque de Villa Zanjón.

TIBERTI FRANICHEVICH, LORENZO - TIBERTI FRANICHEVICH - IGNACIO (q.e.p.d.) Fallecieron el 17/3/16 - 20/3/16|. Un hijo no es simplemente un recuerdo, aunque se hayan ido es un amor vivo. Un hijo no muere, un hijo pasa a la eternidad. Un hijo vive siempre intacto en nuestro corazón. Sus padres invitan a la misa hoy a las 21 hs en iglesia San Roque Bº Alberdi.

VILLAGRÁN, FRANCISCO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Sus hermanos, sobrinos, tías y primos invitan a la misa que en su memoria, al cumplirse 9 días de su fallecimiento, se oficiara en la Catedral Basílica lunes 20 de marzo a las 20.30 hs, pedimos a familiares y amigos, nos acompañen para rogar por su eterno descanso.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

PÉREZ, DE IBÁÑEZ, MARGARITA (q.e.p.d.)|. Eres mi luz en el cielo, ers mi ángel eterno ... Al cumplirse 8 meses de su fallecimiento su esposo, hijos y nietos invitan al responso en su memoria en el cementerio de La Piedad a las 8 de la mañana.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GARCÍA, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/17|. Su esposa Daniela, hijos Beke, Pancho y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 10 hs. en el cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo Av. Belgrano Nº 532. Sala velatoria (LB). Serv. Sindicato de Camioneros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GARCÍA, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/17|. Su primo Pastor Antonio Garcia y flia, su sobrino Esteban Garcia y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/17|. Sindicato de Camioneros y Mutual 15 de diciembre participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio Jardín del Sol. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GARCÍA, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/17|. Directivos y empleados de la firma Centro de Distribución Parque SRL participan con profundo dolor el fallecimiento del empleado. Elevan oraciones en su memoria.

HEGETSCHWEILER, EMILIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/17|. Su hermana Juanita, su cuñado Ramon Leal, sus sobrinos Emilio, German, Stefi, Geanfranco, Anna Belen, Anna Sol y Matias. sobrinos nietos y demas familiares. sus restos seran inhumados hoy 11 hs. en el cementerio el descanso, Cob. Caruso Cia. de Seguros. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE.. La Plata 162 tel. 4219787.

MARQUESANO, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Su esposa Marta Isabel Torrez, hijos Cristian, José, Claudia, María, Damián, Sebastian, Julio, Sergio, Lucas, h. pol. nietos y bisnietos part. su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MARQUESANO, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Su hermano Roberto Marquesano y flia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Profesores Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravo y Nicolás Domingo Gentile Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento de la distinguida profesora bandeña, madre del apreciado Sergio. Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ARANDA DE CORDERO, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/17| "Yo voy al Señor, voy a esperarlos a la Gloria Muero, pero mi amor no muere; Los amaré en el Cielo como los he amado en la tierra. No miren la vida que acabo, sino ¡La Vida que comenzó!. San Agustín. Familiares y amigos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Cristo Rey, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, RODOLFO - PRINCIPE, CLYDE - VILLAVICENCIO, RUDY - PASARELLA, PEDRO - PRINCIPE, CLARA - PASARELLA, NICOLÁS - PASARELLA, ROXANA - NAZARIO, ELÍAS - PRINCIPE, BEBA - PRINCIPE, LUIS - OMIS, AMELIA, VILLAVICENCIO, MANUELA - VILLAVICENCIO, DOLORES - CORONEL, MANUELA (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor y esperan la resurreccion|. Sus familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Santiago Apóstol. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

GONZALEZ, MARÍA DALINDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/16|. Mami: Ya pasaron 6 meses de tu partida, todo sigue intacto, tus recuerdos, tus palabras, hasta tus cosas personales están allí, tal vez esperandote, porque no te fuiste, siempre estaras en cada recuerdo, en cada lugar, en cada momento, vivirás en el corazón de todos los que te amamos. Tus hijos: Yola, Reina, Miguel, nietos: Karina, Ariel, Dani y bisnietos, invitan al responso hoy 17 hs en el panteón familiar del cementerio La Misericordia

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GEREZ, REYNA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Sus hijos Zulma, Carlos y Roxana, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cem. de Añatuya. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GEREZ, REYNA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de Delegados y subcomisión de Jubilados y Pensionados participan el fallecimiento del socio. Sus restos fueron inhumados en el cem. de Añatuya.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CARBALLO,CÉSAR ANTONIO (q.e.p.d.) falleció el 19/6/16|. Nada mitigará el dolor de no tenerte, pero sabemos con certeza que en el cielo gozas de la Divina Misericordia de Dios. Su mamá Tina y sus hermanos. Invitan a la misa hoy a las 21hs en la iglesia Ntra. Sra. de Loreto.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CARBALLO,CÉSAR ANTONIO (q.e.p.d.) falleció el 19/6/16|. Hoy hace nueve meses que te fuiste de nuestras vidas, se nos hace difícil todos los días. Te extrañamos en todo momento. Pensamos y te recordamos en cada rincón de la casa. Nunca te olvidaremos, te amamos su esposa e hijos ruegan una oración en su memoria.