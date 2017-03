Los vuelos a Europa “low cost” se agotaron en pocas horas

19/03/2017 - Luego de los esperadosanuncios de los vuelosde bajo costo, el soñadodestino a Europa fueel más requerido, de talmanera que apenas salierona la venta los primerostickets transatlánticos“low cost” en pocashoras quedaron agotadosen todas las fechas hastafin de año.El furor se desencadenótras el anuncio delgrupo aéreo hispanobritánicoIAG (integradopor Iberia y BrithishAirways, ente otras) deque unirá, desde el 17 dejunio y con tres frecuenciassemanales, BuenosAires y Barcelona conuna tarifa básica de 149euros por tramo.Los pasajes de la nuevalínea -bautizada Level-salieron a la venta yhubo sorpresa al hacerlas cuentas. Según publicóClarín, se pudo comprarel viaje directo entreEzeiza y el aeropuertoEl Prat, ida y vuelta, pormenos de $5.400 finales,con impuestos incluidos.En Aerolíneas Argentinas,comprando con anticipación,el mismo trayectosin escalas no bajade $19.500.De todos modos, alcomparar con las empre sas t radi c ional e s ,hay que tener en cuentaque hay servicios básicosno incluidos. El pasajede Level a Barcelona,por ejemplo, sóloprevé llevar un equipajede mano: siemprecon valores ida y vuelta,quien desee despacharuna valija debe poner$2.500 extras. Y pararecibir comida a bordo,otros $1.200. Así, conun bulto en bodega y elcatering, el pasaje terminasaliendo $9.100:aún menos de la mitadque la tarifa actual.La “ganga ” , de todosmodos, fue para losprimeros en enterarsey reaccionar. “Nos sorprendióla reacción dela gente. Apenas difundimosque había pasajesa Barcelona a poco másde un cuarto del valoractual, que supera fácilmentelos $20.000, hubouna avalancha de interesadosy en menos detres horas todo estabaagotado”, comentó AndrésMalenky, cofundadordel portal Turismocity, especial izado entarifas aéreas.El episodio se produjomientras todavíahacía furor otro lanzamiento:la línea Sky sacóa la venta esta semanapasajes para viajarde Buenos Aires a Santiago de Chi le por 29dólares por t ramo, l oque equivale a una tarifade $2.500 finales iday vuelta. En este caso,despachar una valija sumaotros $500, pero los$3.000 resultantes siguenconviniendo frenteal piso de $4.500 delresto del mercado.P a r a c a b o t a j e , e lgrueso de las “low cost”-y de sus ofertas- aúnestá por llegar. El viernesel Gobierno nacionaloficializó la entregade 41 rutas aéreas internacionalesy de cabotaje,por 15 años, a treslíneas aéreas brindaránservicios de bajo costo.De todos modos, unade ellas, Andes, ya empezóeste verano a ofrece r tar i fas r educ idasque tuvieron al ta demanday obligaron a lacompetencia -incluyendolos micros- a reaccionar:Buenos Aires-Córdoba por $ 1.675 finalesida y vuelta y BuenosAires-Mendoza por$ 2.096, por ejemplo. l