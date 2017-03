Los fabricantes quieren un acuerdo para producir un millón de motos al año

19/03/2017 - “Los fabricantes demotocicletas tambiénqueremos un acuerdopara produci r un mi -llón de unidades”, dijoel presidente de Zanella,Walter Steiner, quienexplicó que si se reúnentodos los representantesde la industria “nuestrosector puede duplicarla producción nacionalen los próximos cincoaños”.Además, señaló que“ e l me r c ado 201 7 demotocicletas va a crecer20%”, y que sólo en elprimer bimestre del año“se patentaron más de110.000 unidades”.“Los fabricantes demotocicletas tambiénqueremos un acuerdoentre los gremios, losautopar t istas y el gobiernopara duplicar laproducción local en lospróximos cinco años comolo acaba de firmar elsector automotor”, señalóWalter Steiner endiálogo exclusivo conTélam.“El tema se viene hablandodesde hace unassemanas en la Cámarade Fabricantes de Moto v ehí c u l o s (Ca f am)con representantes delMini s ter io de la Produccióny tiene un amplioconsenso entre losasociados. Habría muchospuntos para discutircon las autoridades,entre otros, que se subael arancel para motocicletasimpor tadasde más de $ 70.000, del20% actual al 35%, paraproteger e incentivara la industria nacional”explicó Steiner durantela presentación del últimomodelo lanzado enla Argentina, la CeccatoR150, en el barrio porteñode Recoleta.“En el 2013, el mejoraño de la industria,la producción de motossuperó la barrera de las700.000 unidades. Losfabricantes nacionalescreemos que con ayudade todos los sectoresde la industria podemosvolver a alcanzar esa cifrae inclusive superarlahasta llegar al millón deunidades”, señaló Steiner.Para el CEO de Zanella,“el mercado 2017 demotocicletas va a crecerun 20% respecto del añopasado. En 2016, los númerosno fueron buenosy se patentaron 474.500unidades, un 0,5% menosque en 2015. Pero enel primer bimestre de esteaño continuó la tendenciaalcista de los últimosmeses de noviembrey diciembre, lo que nosda optimismo hacia adelante”.La marca Zanella, empresacon más de 65 añosde historia en el segmentode motovehículos enla Argentina, terminó segundaen el ránking deventas 2016 por detrásde Motomel.“En los dos primerosmeses del año superamoslas 17.000 unidades vendidas,y con la incorporaciónde nuevos modelosque vamos a estar lanzandode acá hacia fin deaño podemos alcanzar elnúmero uno en ventas”,puntualizó Steiner. l