Todesca denunció penalmente a empleados que sabotearon el Indec

19/03/2017 - El di rector generaldel Instituto Nacionalde Estadística y Censos(Indec), Jorge Todesca,confirmó que realizóuna denuncia penalcontra los delegados deUPCN por haber des -activado servidores informáticosdel organismodurante una huelgay adelantó que llevará elcaso también a consideracióndel Ministerio deTrabajo.Además, el funcionarioconsideró que quienesprotagonizaron losincidentes del viernestienen una “intención,que el Instituto no sepueda normalizar. Haygente que no tolera quepueda funcionar bieny tenga credibilidad ylo quiere sumir en uncaos”.“Es triste que un grupopretenda interrumpirel funcionamientode un organismo que daun servicio público”, expresóel funcionario luegode la “actitud extorsiva”del gremio UPCN,que el viernes realizó unparo de actividades porel pago de horas censalesque, según la conduccióndel organismo,corresponden a tareasrealizadas “hace más dediez años”.En diálogo con unaradio porteña, Todescadijo: “Hicimos ayer (porel viernes) la denunciapenal , haremos el lunesdenuncias en el Ministeriode Trabajo. Esuna situación realmentemuy grave. Hay conductasreiteradas de unconjunto de trabajadoresque no presta serviciosadecuadamente yse dedica a estar agitando”.“Más allá de los delegados,que están legalmenteprotegidos, tenemosun conjunto degente que no puede estart rabajando en uninstituto de estadísticas,unos porque no tienenla capacidad y consiguieronel puesto porrazones políticas, otrosporque no quieren integrarsea un proceso detrabajo”, fustigó el directordel Indec.Todesca aclaró quee l pe r s ona l de pl antapermanente “ raramentequeda involucradoen este tipo de episodios.La mayoría (de losque sí participa) es gentecontratada en los últimos10 años. No vi aninguno de planta permanente”.“La amenaza es ‘ t evoy a parar el IPC’ (elÍndi c e de Pr e c i o s a lConsumidor), son amenazassiempre de ese tipo,y es afectar un serviciopúblico”, reprochó eleconomista.El viernes, el funcionariohabía dicho que“la protesta, el paro ylas asambleas son legítimos,lo que no se puedeaceptar es que se violenteun edificio públicoy se apropien de él”.Además, había negadoel despido de 31 trabajadoresy aclaró quede un total de 840 contratados,a 31 se les renovóel vínculo por tresme s e s en v e z d e 1 2 ,“porque sus desempeñoseran deficientes”. l