Obsesión por el manuscrito: el original de Borges que Manguel quiere comprar

19/03/2017 - “Necesito toda mi fibra moralpara no robárselo”, deslizóAlberto Manguel. Se referíaa un manuscrito de Borges queforma parte de la exquisita coleccióndel librero Víctor Aizenmann,y que es el germen parael cuento “La Biblioteca de Babel”,datado en agosto de 1939con el título “La biblioteca total”.Estaba claro: era un chiste.Manguel sonrió no sólo poresa apócrifa confesión de delinquir,sino también porqueaquel viernes, en uno de los salonesde la Biblioteca Nacional,se terminaba de firmar la cartade intención entre la instituciónque dirige y el grupo deempresas, fundaciones y particularesque fueron compradoresy a la vez donantes del acervobibliófilo de Adolfo Bioy Casaresy Silvina Ocampo.Sin embargo, esa bromatambién revelaba las intencionesde Manguel de implementarun mecanismo que permitaincorporar papeles originalesal patrimonio de la BibliotecaNacional. Conseguir el aportede los 400 mil dólares necesariospara la inminente incorporaciónde los libros de BioyCasares fue el primer paso. Elgran objetivo al que apuntaManguel es Borges.Varias veces, desde que asumiósu cargo, Manguel repitióque no tienen presupuesto ymucho menos tienen el dineronecesario para adquirir piezaspatrimoniales tan costosas comomanuscritos de Borges. Poreso incorporó en su equipo aVerónica Viel Temperley comofundraiser. Es la encargada derecolectar fondos o dar a conocera posibles donantes aquelloque la institución no puede adquirir.“Demasiados tesoros literariosargentinos están ahoraen el extranjero en lugar de hallarseen nuestra Biblioteca Nacional”,se lamenta Manguel.“Víctor Aizenmann ha logradoreunir un conjunto imprescindiblede material borgeanoy espero que algún argentinoafortunado, consciente de sudeber cívico, haga lo necesariopara obtenerlo para nuestra biblioteca.Si no perderemos aúnmás documentos esenciales denuestra memoria nacional. Noquiero resignarme a tal pobreza”,comenta. Aizenmann yahabía prestado algunas de susjoyas para la exposición Borges,el mismo, otro, con la quese inauguró la nueva gestión.Ahí estaban tres de las cuatropáginas manuscritas de “La bibliotecatotal”, una de las piezasmás importantes de una colecciónvaluada en 2 millonesde dólares.En pequeñas hojas de cuadernocuadriculadas, la minúsculaletra de imprenta que trazabaBorges en tinta se revelasin conexiones entre letra y letra.Este texto de “La bibliotecatotal”, que Borges publicaría en1939 en la revista Sur, es el germende uno de sus más importantescuentos, ya que en él secondensa lo borgeano: el universocon la forma de una biblioteca.En tono ensayísticopresenta las fuentes teóricaspara desarrollar “La Bibliotecade Babel”, publicado en “Eljardín de senderos que se bifurcan”,en 1941. Desde GustavTheodor Fechner hasta KurdLasswitz. Todas fuentes realesy no apócrifas. “La bibliotecaborgeana es doble”, entiendeManguel. “Es una de las formasordenadas del Paraíso. El ensayo«La Biblioteca Total» le permiterastrear la historia de eseorden, de los encuentros fortuitosentre lector y texto, y entreun texto y otro, del azar puestoal servicio de la inteligencia, de«la gravitación amistosa del libro». Pero «La Biblioteca Total» es también su sombra, unasuerte de infierno, y para describirloBorges prefiere hacerlobajo la forma de una ficción.Así, en el cuento «La Bibliotecade Babel» describe esa infernalbiblioteca como «iluminada,solitaria, infinita, perfectamenteinmóvil, armada de volúmenespreciosos, inútil, incorruptible,secreta» y cuyo otro nombrees Universo.”Este ensayo, para Manguel,es un claro ejemplo de la evolucióndel pensamiento borgeanoy una clave para entender dequé manera creaba sus textos.Nos permite ser, en cierto sentido,arqueólogos de su obra.Borges mismo declaró que todaversión de un texto, todoborrador, no tiene más o menosvalor que el de la versión siguienteo precedente. “El conceptode texto definitivo -escribióen 1932- no corresponde sinoa la religión o al cansancio.”A través de este documentose observa el rigor de un genio:a partir de corchetes, Borgesabría opciones que elegiríaen base a la precisión o la cadenciademoledora de la frase.Puntos, asteriscos o notas al pieagregan palabras, aclaracioneso comentarios al texto.“Los manuscritos de Borgescircularon de un modo bastanteimpredecible”, explica Aizenmann.“La mayoría de lascosas salieron del entorno familiarmás próximo.” Se dice,por ejemplo, que Leonor Acevedoretribuyó servicios conmanuscritos de su hijo. Después,como sucede con el arte,los valores de mercado ayudarona que esos papeles emergierande los cajones. Uno delos primeros fue el manuscritode “El Aleph”, que Estela Cantoremató en 1985 a través deSotheby’s y que fue adquiridoa un valor de 25.760 dólarespor la Biblioteca Nacionalde Madrid. La mayoría de manuscritosde Borges están repartidosentre dos coleccionesprivadas todavía en la Argentina:la de Helft y la de Aizenmann.Esta última incluye 38manuscritos de Borges, entrelos que se encuentran cuentoscomo “La muerte y la brújula”o “Examen de la obra de HerbertQuain”, y piezas casi inhallablescomo un ejemplar firmadode la revista mural Prisma,aquella que el joven Borges,en 1921 y con el impulsode las vanguardias, pegaba enlas calles de Buenos Aires. Aizenmannconfirma que está dispuestoa vender su colecciónpara que pueda incorporarseal patrimonio de la BibliotecaNacional.La colección de Jorge Helft,por su parte, es de otra índole,pero cuenta con más de uncentenar de páginas de manuscritos,cartas y fotografías quese adquirieron en los años 90.Es una de las más importantesdesde lo patrimonial y lo económico,aunque no haya cifrasoficiales, porque posee materialesinexplorados como unaserie de cuadernos de marcaAvon en los que Borges preparaba,de manera fragmentaria,las conferencias que daba porla provincia y que terminaríansiendo la base de sus más importantesensayos.Como entiende el investigadorDaniel Balderston, losmanuscritos de Borges son, engran parte, terra incognita parael estudioso. Rastrear su ubicacióncomenzaría por las coleccionesde Helft y Aizenmann, ypodría seguir por la de AlejandroVaccaro -que incluye unaimportante hemeroteca- y algunasde las pocas piezas quese encuentran en la FundaciónJorge Luis Borges, dirigida porMaría Kodama, entre ellas elborrador de “Las ruinas circulares”con un título provisorio:“El templo del fuego”. En el exterior,la Biblioteca Bodmer deGinebra posee manuscritos de“El Sur” y “Tlön, Uqbar, OrbisTertius”. La Universidad deVirginia atesora el texto “Viejohábito argentino”, que luegosería publicado en el volumenOtras inquisiciones como“Nuestro pobre individualismo”.Esta rara pieza tiene, además,un dibujo de Borges: unmonstruo de siete cabezas entrelas que pueden identificarselas de Evita, Hitler y Marx.Si bien esta colección es interesante,está lejos de igualar alas de Helft o Aizenmann. El libreroJohn Wronoski, dueñode Lame Duck Books, tuvo ala venta originales de “Funes elMemorioso”, “El jardín de senderosque se bifurcan” y “PierreMenard, autor del Quijote”.Este último manuscrito fueel que Wronoski prestó a la BNpara la reciente exposición.“Si conseguimos al menosalgunos de los documentos deAizenmann, Helft o Wronoski,ya podremos sentirnos satisfechos”,dice Manguel. Aunquesin presupuesto, la preguntaque decanta es de qué maneralo harán. “Cualquier método(sin recurrir al crimen) seráválido”, responde. “Ya veremosqué medios ingeniosos emplearemospara conseguirlo.” l