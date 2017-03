Samantha Schweblin fue seleccionada para el premio Man Booker International

19/03/2017 - La escritora argentina SamanthaSchweblin fue seleccionada parael premio Man Booker International,que distingue al mejor libroextranjero traducido al inglés, porFever Dream, como se conoció enesa lengua a Distancia de rescate,publicado en castellano en 2014. Laobra ya había tenido críticas muypositivas a su publicación en los EstadosUnidos.Consultada por el diario La Nación,Schweblin dijo: “Esta instanciaya es el premio para mí. Es unpremio muy importante que no esperabay no necesito pensar en loque sigue, por la admiración quetengo por muchos de los autoresnominados, y por la visibilidad queesto implica. Además, Distancia derescate se está traduciendo a unas17 lenguas y esta nueva noticia ayudaráa que todas esas ediciones lleguena muchos más lectores. Estoyrealmente muy contenta y muyagradecida con todo lo que esta nominaciónimplica”.Schweblin es una de las escritorasmás conocidas y traducidas desu generación en el exterior. Entresus obras se destacan El núcleo deldisturbio (2002, Premio del FondoNacional de las Artes), Pájarosen la boca (2009, Premio Casade las Américas), y Siete casas vacías(editado en 2015, Premio Riberadel Duero). Su cuento “Un hombresin suerte” ganó el premio JuanRulfo en 2012.En una entrevista , Schweblinexplicaba así su interés por ciertosclimas ominosos y por explorar losgéneros como el terror de un modomuy familiar, en ambos sentidosdel término. “Creo que todoslos problemas con los que lidiamoscomo personas, como naciones, comohumanidad, nacen o se curanen el entorno familiar -decía-. Porsupuesto que son problemas sociales,económicos, de educación,pero la familia es la que más poderde acción tiene sobre una persona,al menos en su primer terciode vida. Forma y deforma. Creoque tendríamos que prestar menosatención a cómo se compone unafamilia, y más atención al poderque cualquier unión, como familia,puede tener sobre un nuevo serhumano. Supongo que pienso muchoalrededor de estos temas, y esohace que mucho de lo escribo, aunqueno trate directamente sobre estascosas, termine estando de trasfondo”.Schweblin, nacida en 1978 y residenteen Berlín, comparte el longlistdel premio Man Booker Internationalcon Compass, de MathiasEnard (Francia); Swallowing Mercury,de Wioletta Greg (Polonia), AHorse Walks into a Bar, de DavidGrossman (Israel); War and Turpentine,de Stefan Hertmans (Bélgica);The Unseen, de Roy Jacobsen(Noruega); The Traitor’s Niche,de Ismail Kadare (Albania); FishHave no Feet, de Jon Kalman Stefansson(Islandia); The ExplosionChronicles, de Yan Lianke (China);Black Moses (Serpent’s Tail), deAlain Mabanckou (Francia); Bricksand Mortar, de Clemens Meyer(Alemania); Mirror, Shoulder, Signal,de Dorthe Nors (Dinamarca) yJudas, de Amos Oz (Israel).De entre estos trece seleccionados(conocido en inglés como longlist)se conocerá el 20 de abril unashortlist de los cinco finalistas, de lacual surgirá el ganador, el 16 de junio.En 2016, el primer Man BookerInternational -cuyo lauro de50.000 libras es compartido porel autor y su traductor al inglés, enel caso de Schweblin Megan Mc-Dowell-fue obtenido por TheVegetarian,de Han Kang. l