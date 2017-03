En Estados Unidos, premian una fotografía de un diplomático argentino

19/03/2017 - Apasionado desde niñopor la fotografía, el actualcónsul argentino en Maldonadoy Rocha, el SantiagueñoJosé Andrés Basbus, acabade obtener el primer premioen Estados Unidos en lacategoría Fotografía Panóramicaen el certamen organizadopor www.lesculture.com y www.nikonians.orgpor tres obras sobre arquitecturapanorámica, compuestascon cientos de tomasy trabajadas “como la masaun artesano”.Las mismas son una deledificio Flatiron de NuevaYork, que está pre seleccionadacomo “Mejor fotografíade 2017”, otra del Museo Policial,y la tercera de la Pasarelade Parada 3, ya premiadasa fines del 2016 y que seencuentran expuestas en elespacio Arte Imperiale II dePunta del Este-¿Cómo nació en Ud.esta vocación?-Siempre me interesó yleía mucho sobre el temahasta que, después que merecibí de abogado, comprémi primera cámara, la famosaNIKON FM 2, con lente de50 mm y películas en blancoy negro, con lo que empecélo más importante, la práctica,la experiencia.-¿Cuándo comenzó suformación de forma profesional?-En 2000, cuando mesuscribí a la página web delos usuario de Nikon, quees una gran comunidadcon más de trescientos milmiembros en todo el mundo.Con ellos empecé a crecer ya formarme y luego hice uncurso de tres años de “cuartooscuro” del 2002 al 2006cuando fui como cónsul aPunta Arenas.-¿Cuándo comienzasu vinculación con NuevaYork, en donde ha sidopremiado varias veces?-Desde el primer momentopor la necesidad de comprarequipos de última generación.Pero empecé a irtodos los meses cuando fuicónsul en Toronto, del 2006al 2009, en ese momento diel gran salto y empecé a trabajarla fotografía panorámicacon la técnica de fotografíapor segmentos, lo que sellama el mosaico o rompecabezas.Para eso, se necesitasaber manejar el sofwarecomo para trabajar los planoscomo una masa elásticaa la cual uno le forma comosi fuera un orfebre, y se terminaarmando una sola fotocon 80 o 100 tomas diferentes.También trabajo muchoen infrarrojo, con una cámaraadaptada para tomar soloese tipo de rayos cuyas ondasno son visibles al ojo humano,lo que logra un efecto conmucho contraste, en blancoy negro.-¿Eso le permite darlecontenidos expresivospropios a la fotografía?-Mi la fotografía tienesentido como expresión artística,como la foto que tomédel Congreso de la Nacióndonde hice un primerplano del escudo nacionalcon los de las 24 provinciasque están alrededor, dandola idea de la unidad nacionaly la diversidad. O la fotografíade Los dedos que pareceel fin del mundo, con la manode Dios que sale de la tierray te atrapa, que expresaalgo casi místico.-¿Fue premiado porsus foto panorámicas?-La pr imera publ icaciónde una foto mía fueen el 2003, una fotografíadel Monte Fitz Roy tomadadesde la Laguna de losTres, que publicó en su libro“Photoshop Restoration& Retouching” Katrin Eismann,Directora de la Escuelade Artes Visuales de NuevaYork y profesora de la cátedrade Fotografía Panorámicaa donde me invitó a daruna clase magistral en diciembrede 2011 y ella utilizaesa y otras fotos mías en susclases.En el 2006 gané con lafotografía panorámica de unPalo Borracho que saqué enSantiago del Estero, en infrarrojo,el primer concursode fotografía panorámicadel sitio www.nikonians.orguna corriente que empezamosa formar dentro del sitioweb. Al año siguiente gané elconcurso de la revista PhototecheniqueMagazine conla publicación de dos páginascon cuatro fotos entre lascuales estaba una panorámicade 180° en infrarrojo de lapuerta de entrada a la estancia“La encantada”, en YerbaBuena, en Tucumán. Estapublicación premió luegola panorámica que tomé sobreel crucero Via Australis,en los Canales Fueguinos deTierra del Fuego que fue tomadadesde la cubierta delbarco a babor y a estribor, demanera que se ve el glaciarPia a la izquierda y el glaciarGaribaldi a la derecha en unapanorámica de 180°. En losaños 2010, 2012 y 2014 fuifinalista en los concursos depaisajes con fotografías de laPatagonia.-¿También ha realizadoexposiciones individuales?- Armé exposiciones individuales,en Chile, en Argentinay aquí en Uruguay. Actualmentemis fotos sobreArquitectura Panorámica estánexpuestas en el ImperialeII donde hay tres finalistasen el rubro de Edición Digital,del concurso que organizael sitio web de nikoniansen coordinación con elsitio lensculture.com, son ladel Museo Policial, que ganóen noviembre de 2016, la dela Pasarela de Parada 3 elegidaen diciembre del mismoaño y una del edificio Flatironde Nueva York, en dondese destaca el trabajo deedición de 3300 fotografíasque demoró más de dos meses,que está pre seleccionadacomo “Mejor fotografíade 2017”.-¿Cuál es su próximoproyecto?-En marzo, iniciaré la recopilaciónde mi obra parapublicar un libro que va a tenerdos grandes temas, Paisajesy Arquitectura. Sé queme va a llevar bastantes mesespero será una forma deplasmar el camino recorridohasta el momento. l