Una cooperativa de fotógrafos retrata los modos de ser familia en el siglo XXI

19/03/2017 - La exposición, compuestapor más de 250 fotografíasen las que artistas desiete países intentan develarmúltiples formas de “serfamilia” moldeadas por elcontexto histórico-cultural,se inauguró ayer en el Museode Morón y se podrá verhasta agosto en cinco espaciosdel partido bonaerense.Se trata de una muestracon curaduría y textos de lacooperativa de fotógrafosSub, que convocaron a 22artistas para “generar unanarración coral entre realizadoresconsagrados y nuevosautores cuyos ensayosindagan en temáticas comoausencia, pérdida, identidad,memoria, maternidad,diversidad sexual, inclusióny desarraigo”, promoviendoun espacio de reflexión sobrela familia.“Familia, modelo paradesarmar” es uno de los trabajosimpulsados por Sub,cooperativa de fotógrafoscon una impronta atravesadapor la creación colectivay la fotografía como herramientade investigación,cuyos integrantes realizanproyectos con diseñadores,periodistas, escritores e historiadores.La inauguración fue en elMuseo Municipal Históricoy de Artes de Morón (Mu-Mo), ubicado en Casullo 59,uno de los cinco espacios delpartido ubicado en el oestebonaerense en el que se podráver la muestra. Los otrosson la galería a cielo abiertoubicada en la Plaza GeneralSan Martín (Buen Viaje yBelgrano), el Hall del PalacioMunicipal (Brown 964),el espacio de artes visualesVilla Mecenas (Torres 618)y el Honorable Concejo Deliberante(Brown 910).Gisela Volá, fotógrafa eintegrante de Sub, explicóque la muestra se expusopor primera vez el año pasadoen la Ciudad de BuenosAires en la galería Artex Arte y que “la llegada aMorón implica el comienzode la descentralización de lapropuesta, porque se esperaque después las obras visitenprovincias como Córdobay Mendoza”.“Nuestro interés es mostrarque no hay una sola manerade familia contemporáneasino muchas manerasde serlo y esas vivenciasestán puestas en la exposición.Lo que no se va a encontrares la familia conocidacomo modelo que es elque llamamos a desarmar”,relató.Volá explicó que hubo unaño de trabajo de seleccióny edición en el que los autorespermitieron construirnuevos sentidos para fortalecerlos ejes que se proponíandestacar desde la perspectivade la familia definidadesde Sub como “el primercontinente que vinculalo privado y lo público, en elque se absorben los valoresmarcados por el sentido comúndominante, se instauranlas reglas sociales queorganizarán nuestras vidasy se conforma nuestra miradasobre el mundo”.“En esta muestra haymás de 250 trabajos de artistasconsagrados, comoAna Casas Broda y JorgeSaénz, y otros emergentes,como Florencia Lo Re y CeciliaEstalles”, cuenta Volá,y explica que “ningunode los trabajos fue realizadoexclusivamente sino que yatuvieron un tiempo de maduracióny esa fue una condiciónpara elegirlos, ya quequeríamos que las temáticastuvieran relación con la vidapersonal de los autores”.Lucila Quieto y GerardoDell´Oro son algunos delos fotógrafos cuyos trabajosforman parte de la exposicióny ambos “tensanla cuerda entre intimidad ypolítica, al dar cuenta de lahuella brutal que la violentahistoria reciente de la Argentinadejó en el camino demuchas familias”.El ensayo de Quieto sellama “Filiación” y muestralas diferentes formas dela ausencia de su padre, interviniendofotografías condistintas técnicas para intentarimaginar momentosfamiliares posibles, que reconstruyenun álbum familiaralrededor de una ausencia.“Imágenes en la memoria”de Dell´Oro, en cambio,reconstruye su álbumfamiliar sobre el archivo fotográficoiniciado por su padreAlfonso, que fotografiabay registraba el devenir dela familia hasta que su hija(hermana de Gerardo) y suesposo fueron secuestrados.En “Los abrazos” GabrielaMuzzio eligió una fotografíaen blanco y negro desu álbum familiar en el queaparece un abrazo intensoentre sus padres y la puso ensintonía con una serie de retratosde formato medio devarias parejas congeladas enesa pose.Alan Laboile expone eluniverso que habita su propiafamilia en un lugar bucólicode la campiña francesa,en Burdeos, a través de fotografíasen blanco y negro enlas que se ve a los hijos pequeñosdescubrir el mundoque los rodea, los elementos,los animales y los juegos queparecen infinitos.La fotógrafa argentinaradicada en España OrianaEliçabe presenta el seguimientode cinco familias formadaspor mujeres en España,Holanda y los EstadosUnidos, bajo el título “Familiarizarse”,en el que abreun espacio de reflexiones sobrelas familias que rompenel mandato heteronormativocon imágenes de la intimidadde esas madres y sus hijosentre 1999 y 2001.Diez años más tardeEliçabe volvió a encontrasecon esas madres y a travésde nuevos retratos muestrala evolución de esas relacionesafectivas.El santafesino HéctorRío visibiliza en su ensayoel vínculo que tiene conCarlos, el hijo de su madrina,que tiene síndrome deDown, con una nueva pistasobre su vida y la de su familiaque lo integra a la vidasocial alejándolo de la condiciónde “paciente”. El ensayose llama “Los martescon Carlitos”.“Familia, modelo paradesarmar” se exhibe hastael mes de agosto y, según informarondesde la cooperativaSub, está previsto quecada mes haya una actividadcon los artistas y autores delas obras. l