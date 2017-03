“Cristina le hizo mucho daño a la Argentina”

19/03/2017 -

Juliana Awada: Mi hechicera, es mágica. Marcos Peña: "Un hombre muy inteligente, el hombre central de mi gobierno". Carrió: No hemos hablado de su candidatura. Hoy tenemos una relación maravillosa. Ella tiene sus opiniones que algunas no comparto, pero como política es muy buena para el país. Ernesto Sanz: "Está en las reuniones de coordinación de gobierno todas las semanas". Eugenia Vidal: "Todo lo que yo vi en ella hace muchos años, ahora lo ven todos los argentinos. Capacidad, coraje, honestidad". Daniel Angelici: "Es un amigo, apasionado por Boca". Milagro Sala: "Está rindiendo cuentas del abuso de poder que hizo como líder social. Me alegro que la Corte diga si se cumplió el debido proceso". Cristina Kirchner: "Le reconozco su tenacidad, pero creo que le hizo mucho daño a la Argentina". Sergio Massa: "Es difícil creerle. Me gusta la previsibilidad. Roberto Baradel: "Alguien a quien le falta autocrítica, cuando hablamos de la decadencia de la educación pública". Gils Carbó: "No es una procuradora independiente, es una militante kirchnerista. Ella está detrás de todas las denuncias que han motorizada en contra mía, ni en el Correo ni en Avianca ni en Panamá Papers hay algún hecho de corrupción". Cristóbal López: "Tiene que pagar los impuestos que debe como cualquier hijo de vecino".