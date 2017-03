Mauricio Macri junto a Mirtha Legrand y Juliana Awada: "Yo sé lo que pasa en nuestro país y lo sufro"

Fotos Mauricio Macri junto a Mirtha Legrand y Juliana Awada:

El presidente Mauricio Macri y su mujer Juliana Awada participaron del programa de Mirtha Legrand, en una edición especial grabado desde la Quinta de Olivos.

Allí, en un encuentro picante se pasearon por asuntos que iban desde la pobreza al libro que habla sobre la vida de la primera dama y la conductora apuntó contra la pareja presidencial: “Ustedes no ven la realidad”.

“Vos prometiste promesa cero”, “la gente habla de crisis y de tirar abajo tu gobierno, ¿te preocupa?”, fueron algunas de las frases que la conductora soltó para el Presidente. Macri, medido, contestó las consultas de Legrand: “Yo sé lo que pasa en nuestro país y lo sufro”.

“Palos en la rueda”

“¿Te gustaría hablar con Cristina Kirchner?”, deslizó Mirtha subiendo el tono de la charla. “No, la verdad que no. Cristina Kirchner Habla sola... Se cree dueña de la verdad”, sentenció Macri.

También ahondó: “No dudo que están haciendo lo imposible para que el cambio no avance. Es así, están poniendo palos en la rueda”.

Asimismo, negó que el ex presidente de gobierno español Felipe González le haya preguntado “cuándo iban a meter presa a Cristina Fernández de Kirchner”.

Luego, el Presidente respondió sobre los incrementos de tarifa, especialmente de la electricidad. “Lo que estamos cobrando de electricidad es el 45% de lo que vale. Si no hacíamos esto, eso lo pensé y no había otra manera, si no bajaba el nivel de consumo. Bajó el nivel de consumo el 45%. Si no aumentábamos la tarifa estábamos a un escalón de Venezuela, íbamos a un apagón general. Argentina se había quedado sin energía”, resaltó.

El Presidente afirmó también que “la pobreza está bajando y su causa es la inflación”.

“Yo espero ser evaluado en estos 4 años por si logré o no bajar la pobreza. Y ya está bajando”, sostuvo.

Sobre la educación

Mauricio Macri aseguró: “La educación pública me quita el sueño”. “Hace más de diez años que hacen paros, no hacen autocríticas, estos señores (los gremialistas) se creen los dueños de la educación pública, no puede ser que tengan de rehenes a los chicos. Los gremios han destruido la educación pública”, añadió con dureza el jefe de Estado.