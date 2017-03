"Las obras de desagües que proyectamos evitarán muchos problemas"

Fotos APUESTA. Infante se reunirá la semana próxima con el secretario de Vivienda y Hábitat, Domingo Amaya.

19/03/2017 -

El intendente Hugo Infante anunció que la próxima semana viajará a Buenos Aires para avanzar en las gestiones de fondos "para la construcción de un desagüe en calle Jujuy que nacerá en Absalón Rojas hasta Olaechea y de esta última a Libertad, conectando con los desagües nuevos, solucionado con esto todo el problema de ese sector y otro más en el barrio Villa Hortensia, es decir, comprende Solís, avenida Belgrano y el DPS", detalló el jefe comunal.

El intendente resaltó que ante la Secretaría de Vivienda y Hábitat, a cargo del CPN Domingo Amaya, ‘hemos presentado un proyecto para su financiación, con créditos no reintegrables, es decir, no nos endeudamos a futuro. Esto ha permitido tener un municipio saneado con un manejo y un buen diálogo con la Nación".

Millonaria inversión

Brindando mayores detalles, Infante dijo: "Estas obras tienen una inversión de 100 millones de pesos pero que darán solución a problemas que durante años han complicado el escurrimiento de aguas en días de lluvia".

"Es importante saber que estas obras que a simple vista no se ven, son muy necesarias es por eso que le pedimos siempre que no arrojen basura porque taponan y no cumplan la función", indicó el Intendente Infante.

Agregó además que "durante mucho tiempo hemos viajado a Buenos Aires para que hoy, el Desagüe Pluvial Sur (DPS), que recoge el 80% del agua de la ciudad, mejore y pueda tener la capacidad necesaria de evitar inundaciones. Es una obra próxima a terminar, con detalles mínimos, y de esta manera con una gran satisfacción poder entregarles a los vecinos una solución más a sus problemas".

Finalizó detallando que "por más pequeña que sea la obra es importante porque tienen un impacto positivo en la ciudad y por sobre todo para el vecino. Hemos ejecutado obras de gran envergadura que han solucionado problemas de tantos años".