Familias de Punta Pozo y Lugones del departamento Avellaneda son beneficiadas con viviendas sociales

Fotos ENTREGAS. Inauguraron 26 módulos habitacionales totalmente amueblados.

19/03/2017 -

El programa de erradicación de ranchos y viviendas precarias implementado por la gobernadora Claudia de Zamora, continúa beneficiando a las familias santiagueñas en todo el territorio provincial.

En esta oportunidad, quedaron inauguradas 26 viviendas sociales totalmente amuebladas en las localidades de Punta Pozo y Lugones, ambas del departamento Avellaneda.

En Lugones, el acto de entrega de llaves se efectuó en la casa de Julio Quiñones. Su esposa Miriam Campos dijo: "Vivía en una casita de rancho, teníamos una lona y sufríamos mucho calor y viento. Ahora estamos muy agradecidos a la gobernadora Dra. Claudia de Zamora por tener esta vivienda nueva, donde tenemos comodidad".

Por otra parte, el ministro de Obras Públicas, Arq. Daniel Brué, manifestó: "Quiero ratificar lo que venimos haciendo en todo el interior de la provincia con nuestra gobernadora Dra. Claudia de Zamora, que nos pide que trabajemos y pongamos el mayor esfuerzo en el interior, donde la gente y su pueblo son los que más necesitan".

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, esbozó: "Quiero felicitar a la instituciones que han permitido que estas familias hoy reciban su casa. Con este programa de viviendas sociales no hay ganancia propia, no se gana dinero, aquí las instituciones que llevan a cabo este trabajo no tienen una ganancia económica".

Entre los beneficiarios, Sergio Villalba manifestó: "Estoy muy contento por la casita que me han dado, porque antes vivía en una casa rancho y tenía muchos bichos. Quiero agradecerle a la Dra. Claudia de Zamora por este beneficio que nos da, porque ahora vamos a vivir mejor."

Ana María Villalba expresó: "Antes vivía en un rancho y cuando llovía caía mucha agua y tierra del techo, encima de mis hijos. Muchos años hemos vivido así. Gracias a Dios ahora tenemos la casa nueva y estamos contentos con los chicos y agradecidos a la gobernadora".