Ricardo Ávila espera tener revancha en Bolivia

Fotos EXPECTATIVA. Ricardo Ávila es la esperanza del Club Fancesa para lograr el ascenso a la Primera. "Chicho" sueña con jugar copas internacionales.

19/03/2017 -

Ricardo Ávila es uno de los tantos jóvenes valores que dio como fruto el fútbol santiagueño. Debido a sus buenas actuaciones, un poderoso club del fútbol boliviano fijó la atención en sus cualidades. Esto le brindó la chance de integrar el plantel que participó en la Copa Libertadores, aunque no pudo cumplir su sueño por problemas burocráticos y hoy busca revancha en una institución de la segunda división.

"Después del paso por la ‘U’ (Universidad de Sucre), donde concentré para jugar para la Copa Libertadores, -pero no pude hacerlo porque mi habilitación no llegó a tiempo- el club Deportivo Fancesa me pidió para jugar la recta final de la copa Simón Bolívar y el jueves tendré mi debut", contó el ex Unión Santiago en diálogo con EL LIBERAL.

"Me quedó esa espina (la de no poder jugar). Uno de chico sueña con jugar esos torneos, pero todavía soy joven y sé que en Fancesa voy a tener revancha de clasificar a una copa internacional. Ahora queda en mí lograr esa meta".

"Chicho" también reveló cómo surgió la chance de emigrar al fútbol boliviano.

"La posibilidad me la dio Raúl Abdala, más conocido como ‘Rata’. Él me consiguió una prueba a la que venimos con otros muchachos y jugamos un partido contra la ‘U’. Allí quedamos seleccionados tres santiagueños, aunque por desgracia ello no quedaron".

Luego contó cómo es su vida en el país vecino.

"Aquí la actividad comienza muy temprano. Me levanto a las 6.30 y luego vuelvo a casa tipo 19. A esa hora hay poca gente en la calle", describió.

Por último, el delantero comentó cuáles son sus intenciones a futuro. "Pienso en seguir mejorando, en progresar como lo hice desde que estaba en Yanda, porque las cosas siempre pueden llegar, como la chance que me surgió. Que un club me diga que me necesita es lo mejor que me puede pasar".

"Todavía no pienso en volver a Santiago. Pero si tendría que hacerlo volvería a jugar en Unión Santiago. Es mi segunda casa. Aunque aún extraño a mi familia", finalizó.