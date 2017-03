Condenaron a diez años de cárcel a policía que vejó a su hija

19/03/2017 -

Un policía de Las Termas fue condenado a diez años de prisión por abusar de su propia hija durante dos años. El hombre fue encontrado culpable por el Tribunal de Juicio Oral y fue trasladado al Penal de Varones.

La última semana se llevó a cabo un juicio que tuvo en el banquillo de los acusados a un ex funcionario policial de la ciudad termal de apellido Alderete, el cual fue denunciado en mayo del 2013 por su ex pareja, de haber abusado de la hija que ambos tenían en común.

De acuerdo con las fuentes, la pareja nunca convivió y el sujeto habría aprovechado para abusarla los momentos en que la niña era llevada a su casa para visitarlo.

Al momento de la denuncia, la menor tenía 12 años pero confesó que soportaba diferentes tipos de abuso desde los 10.

Forenses que testificaron en el juicio confirmaron que la menor presentaba desfloración y en las entrevistas psicológicas siempre señaló a su padre como el autor de los vejámenes.

En el juicio, el fiscal Rafael Zanni solicitó 16 años de prisión para el ex policía, la querella particular requirió una pena de 20 años. El tribunal resolvió condenarlo a 10 años de cárcel. Las fuentes apuntaron que la Fiscalía y la querella no descartan recurrir el fallo en busca de una condena más fuerte.