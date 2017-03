Mercedes del Niño Jesús Guerra: la mujer que se puso la patria al hombro

19/03/2017 -

Mercedes del Niño Jesús Guerra es la mujer que en la segunda mitad del siglo XIX, en Buenos Aires, "se puso la patria al hombro". La frase le pertenece al papa Francisco, quien la pronunció cuando todavía era cardenal al celebrar la misa del 25 de Mayo de 2003 y nos invitaba a reflexionar la parábola del Buen Samaritano teniendo presente la situación socio- política y económica de nuestro país. En aquella ocasión decía: "Ante tanta herida, ante tanto dolor, nuestra única opción es ser como el buen samaritano. Toda otra opción termina del lado de los salteadores o del lado de los indiferentes. Necesitamos hombres y mujeres que hacen propia y acompañan la fragilidad de los demás, que no permiten que se levante una sociedad de exclusión, sino que se hacen próximos, o sea, prójimos, para que el bien sea común". Para Mercedes, esta frase describe lo que fue su proyecto de vida. Hizo propia la fragilidad de quienes la rodeaban y de quienes necesitaban sus cuidados. Su heroica fe la llevó a estar al frente durante dos epidemias que se desataron en Buenos Aires. En 1867 estalla el cólera y en esos tiempos, la estructura hospitalaria era deficiente, situación que se agravaba debido a que se ignoraba, en muchos casos, los medios higiénicos necesarios para evitar el contagio. Las crónicas nos cuentan que: "durante la epidemia, Mercedes se presenta como ángel de caridad en las casas en que sabía que tenían enfermos y no los abandonaba ni de día ni de noche, en algunas ocasiones hasta entregaba sus restos a la tierra, luego de haberlos preparado cristianamente, cuando su abnegación no lograba salvarles la vida". Y mientras aun sobrevolaba el fantasma del cólera, en enero de 1871, empiezan a verse los primeros síntomas de la fiebre amarilla, que a lo largo del año terminaron diezmando a la población. El testimonio que da cuenta de la valentía de Mercedes llega desde un inmigrante chileno, el cual al verse curado junto a toda su familia exclamó: "Abrazo a mi mujer y a mis hijos gracias a la noble y virtuosa santiagueña Mercedes Guerra". También las crónicas oficiales relatan: "durante la epidemia pasada, a pesar de su mala salud y ayudándose con muletas, se arrastraba hasta las camas de los desgraciados atacados para asistirlos y llevarles recursos de lo poco que ella podía conseguir con las limosnas". Al año siguiente y por impulso de aquellas familias importantes de Buenos Aires que apoyaban a Mercedes, le fue otorgado el premio a la Moral y de la Industria por la Municipalidad y la sociedad de beneficencia. Mercedes cimentó su fe y entrega a Dios, tomando sobre sus hombros el sufrimiento de los otros. Se quedó donde otros huían. Enfrentó con valentía las carencias de su época. No la detuvo ni el temor ni su frágil salud. Se hizo eco del padecimiento de los pobres, del dolor espiritual y físico de los excluidos. Transformó su propio dolor en auxilio hacia los sufrientes. Hizo suyas aquellas palabras de Jesús: "Si entre ustedes, alguno quiere ser el primero, que se haga el servidor de todos" (Mt 20,27). Y Mercedes, fue la servidora de todos.