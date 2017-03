Real Madrid ganó un partido duro y se escapa

Fotos FIGURA. El delantero francés Benzemá, que marcó el primer gol, fue el más destacado en la victoria "merengue".

19/03/2017 -

El Real Madrid consiguió ayer un gran triunfo en la fortín de San Mamés, donde el Athletic Club encadenaba 19 partidos sin perder con 16 victorias en ellos, y fortaleció el liderato de la Liga española de fútbol.

Fue 2 a 1 para el "Merengue", con goles de Karim Benzema y el brasileño Casemiro antes y después del empate a uno de Aritz Aduriz.

Benzema, la figura del partido, abrió el marcador en una jugada iniciada por un pase largo de Casemiro desde campo propio y continuada por Cristiano Ronaldo para servir a placer al francés.

Empató Aduriz ya en la segunda parte con una jugada característica del Athletic, un centro de Inaki Williams desde la derecha, cesión de cabeza de Raúl García hacia el área chica para que Aduriz remachase a Keylor Navas.

Y cerró el marcador Casemiro, rematado totalmente solo y en el área chica un córner de Toni Kroos que peinó en el primer palo Cristiano.

Con esta victoria, los conducidos por Zinedine Zidane arribaron a los 65 puntos, cinco más que su escolta Barcelona, que hoy recibirá desde las 16.45 de nuestro país a Valencia.

Esta derrota, además de romperle la espléndida racha, que en Liga era de 13 partidos sin perder desde que ganase el Barcelona en la primera jornada de Liga, y 10 victorias, le impide al Athletic progresar hacia la zona europea, de la que sigue a un puesto, pero a cuatro puntos.

Otros resultados

En los restantes cotejos disputados ayer, en el marco de la 28ª fecha de la Liga española, se registraron los sioguientes resultados:

Las Palmas 1, Villarreal 0; Eibar 1, Espanyol 1 y Alavés 1, Real Sociedad 0.

En tanto, la fecha se completará hoy con varios cotejos, destacándose el del escolta Barcelona, en el Camp Nou ante Valencia.

Otro de los partidos que promete mucho es el que protagonizarán el Atlético Madrid de Simeone y el Sevilla de Sampaoli, en el Calderón. Además jugarán: Leganés vs. Málaga; Sporting Gijón vs. Granda y Deportivo La Coruña vs. Celta de Vigo.