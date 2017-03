Matiás Alé analiza la convocatoria que le realizó Marcelo Tinelli para participar del Bailando 2017

19/03/2017 -

Desde que terminó la edición 2016 del Bailando, tanto Marcelo Tinelli como Federico Hoppe y el "Chato" Prada comenzaron a armar la lista de los posibles participantes para el certamen en el 2017. Entre los nombres que más fuerte suenan está el de Matías Alé. El actor ya recibió el llamado de la gente de Ideas para participar del certamen de ShowMatch. ¿Su respuesta? Lo está evaluando, ya que por el momento, no descartaría la posibilidad de regresar a la pista. Matías ya había estado en el ciclo en varias oportunidades, la última en el 2014, cuando bailó con su pareja de aquel momento, Sabrina Ravelli. Anteriormente había bailando en el 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012, en varias ocasiones con Graciela Alfano, su ex novia, como jurado. El actor había recibido una oferta para estar en el certamen de Marcelo Tinelli el año pasado. Sin embargo, su respuesta había sido rotunda: ‘No’. ‘Ya hice seis Bailando, lo disfrute en otra etapa de mi vida, lo sigo viendo y consumiendo, soy un agradecido, mi casa la compré gracias a Marcelo, Carmen, Faroni’, había dicho. Seguramente, otro motivo para no regresar al programa en el 2016 fue la incursión de su ex esposa, María del Mar Cuello Molar en la pista. En junio del año pasado, cuando las cosas parecían estar mejorando, Alé tuvo una nueva recaída de su brote psicótico.