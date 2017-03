Laura Fernández aseguró no estar "muerta de amor" por el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal

19/03/2017 -

Vinculada sentimentalmente a Joaquín "El Pollo" Álvarez, su compañero en el programa televisivo "Combate", Laurita Fernández aseguró: "No estoy muerta de amor por Fede Bal".

Días atrás, Marielita "Mimi", pareja de "El Tirri", aseguró que la actriz de "Quiero vivir a tu lado" "se le tiró a Benjamín Amadeo, al Chato Prada y a otros personajes".

En una charla con Catalina Dlugi, Laurita habló al respecto: "Trato de que cada vez me afecten menos las críticas, yo estoy súper bien y fuerte". Y agregó: "Si me quiero dedicar a esto, como estoy segura, tengo que acostumbrarme a soportar estas cosas". También se refirió al vínculo con el actor de "Sálvese quien pueda", Fede Bal: "No me gusta que exageren, pero me pasan cosas muy lindas con él. Estamos felices como estamos pero todo tiene su tiempo y su proceso. Vivimos día a día y no nos prometemos nada, no necesitamos precipitarnos".

Regreso al "Bailando"

En cuanto a su regreso al "Bailando" Laura contó: "No estoy segura todavía, pienso desde el lado artístico, no quiero aburrir, no quiero hacer más de lo mismo. Es un placer trabajar con Ideas, extrañaría mucho bailar, pero también siento que necesito probar cosas nuevas.Si lo hago es porque puedo aportar algo diferente".

En tanto, "El Pollo", en relación a las versiones que lo unen a su compañera fue contundente: "Me llamó la atención cuando dijeron que íbamos a un hotel con Laura. Hace un montón que no voy a un hotel alojamiento. Prefiero mi casa. Con Laura nos llevamos de maravilla. De ahí a que pase algo, hay un abismo. Yo no estoy ni estuve con Laura".