Bal y el "Pollo" Álvarez, a las piñas por Laurita

19/03/2017

Desde que blanquearon su romance, Laurita Fernández y Federico Bal se sacaron el peso de encima y empezaron a mostrarse juntos públicamente. Aparentemente, la historia de amor de los ganadores de ‘Bailando 2015’ no arrancó de la mejor manera. Algunas versiones indican que, durante el verano, la bailarina tuvo un affaire con Joaquín "Pollo" Álvarez, su compañero en el programa "Combate" (Canal 9). Huele a escándalo.

Según Rodrigo Lussich en "Confrontados" (Canal 9), el hijo de Carmen Barbieri y el conductor habrían sido protagonistas de un escandaloso encuentro en el interior de un boliche de la zona de Palermo en donde hasta se habrían tomado a golpes de puño.

El periodista comentó que Fede Bal llegó a la madrugada a la disco Vita y y fue en el vip del lugar en donde se habría producido el tenso cruce entre el "Pollo" y el actor.

La discusión, según agregó Lussich, fue subiendo de tono hasta que el conductor le habría dado un empujón a Bal, quien tras reaccionar fueron separados por el personal del boliche.

Por otro lado, el "Pollo" se encontraba con una señorita, quien salió a defender al conductor y le explicó al actor que lo que hacía era "cualquiera" porque hace mucho tiempo que ella (la señorita) estaba con él.

Finalmente, ambos bajaron el tono y la charla concluyó (casi) en paz. Tras el cruce, Fede se retiró del lugar y el Pollo se quedó con sus amigos y la señorita. Recordemos que ayer la bailarina y conductora, estalló luego de que en Intrusos contaran que ella y Álvarez habían tenido un romance.

"Un año presionándonos por una relación. Ahora que finalmente estamos juntos, de repente hay 3, 4, 5, 6, 7mos en discordia. Todo bien pero ya basta", dijo Fernández.

La bailarina ya se había expresado sobre los rumores de su affaire con Álvarez a través de las redes sociales y había sido irónica sobre el tema. "Che, "Pollo", ¿sabías que ahora también estuvimos juntos nosotros? Me enteré por TV", había escrito la bailarina en su cuenta de Twitter.

Habló el "Pollo"

El conductor de "Combate" habló y contó su versión de los hechos.

"Me da un poquito de pudor todo. Nos cruzamos en un boliche, en Vita. No tengo una pelea en mi haber, prefiero hablar. Nos cruzamos de casualidad. Yo estaba ahí. Pasó y hablamos porque ese día había salido lo de Laura", aseguró en diálogo con el programa "Bien Arriba". Y agregó: "Es normal, cualquier persona con un poco de sangre habla. No hubo ningún empujón. Él para mi es el novio de mi amiga. Es obvio que hablamos del tema". Un nuevo escándalo en la farándula vernácula.