La importancia de la Catequesis para recibir el sacramento del Matrimonio

19/03/2017 -

El curso de Inmediata Preparación al Matrimonio se dicta el primer fin de semana de cada mes en la Catedral Basílica. Aquí concurren las parejas que están por recibir el sacramento y en su mayoría son a las que les "exigen" el certificado del curso.

"Es triste que no sepan valorar el sacramento que están recibiendo. No sólo es una bendición, trasciende la bendición y las gracias que uno recibe. Entonces es empezar a ver con otros ojos el valor que tiene el sacramento", dijo Paula Ortiz sobre cómo llegan las parejas al curso.

En tanto Juan Domski recalcó que algunas personas "tienen miedo a la responsabilidad, porque consideran que si no te casas no tienes ninguna. Te casas una sola vez y no hay otro casamiento, salvo que enviudes o el Papa anule el matrimonio".

En cuanto al obstáculo que más aparece en esta preparación espiritual, Paula comentó que "el amor es inmaduro".

"Están en la etapa es mi plata, mi trabajo, mi tiempo. Están en ese egoísmo y es lo más difícil de poder dialogar para que el día de mañana puedan enfrentar las crisis", añadió.

Catequesis

El curso prematrimonial comienza el sábado a las 19.30 con las inscripciones y a las 20 se dicta la primera charla. Ese día se brindan dos charlas y la jornada finaliza a las 22.30. El domingo a las 8 se reanudan las actividades, que terminan con la misa de la tarde en la Catedral.

Durante el curso, los integrantes del Movimiento Familiar Cristiano se encargan de servir las comidas y preparar las charlas.

"Esta Catequesis toma importancia cuando se habla de la espiritualidad conyugal, que es el diálogo con Dios. Entonces si no sabemos dialogar como personas, si no lo conocemos a Dios, modificar las conductas es muy difícil humanamente", cerró Paula.