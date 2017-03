Encontró hojas del periódico argentino Le Courrier de 1908 en plena cordillera

Fotos INCREÍBLE. No se explican el grado de conservación de los restos.

El montañista chileno Vicente Gamboa encontró del lado mendocino de la Cordillera de Los Andes restos de un ejemplar del periódico argentino ‘Le Courrier de La Plata’ de noviembre de 1908, que cargó en su mochila y llevó a Santiago, pero ahora se pregunta cómo conservar el material y si se trata de patrimonio argentino y debe devolverlo del otro lado de la frontera.

Al regresar de su expedición al cerro Tolosa, en el lado argentino de la Cordillera de Los Andes, Gamboa tomó dimensión de que su hallazgo tenía altísimo valor histórico, según detalla el periódico chileno ‘La Tercera’, en un artículo que reproduce Diario Uno de la capital mendocina. ‘Le Courrier de La Plata’ se fundó en 1865 y se editó hasta 1946.

El montañista explicó: ‘El domingo, saliendo desde el campamento para intentar subir a la cumbre del cerro Tolosa nos dirigimos con mis amigos a los pies del glaciar que baja desde el Cerro México. Como no teníamos claridad de la ruta para llegar al collado que comparten estos cerros, nos fuimos metiendo por una canaleta que nos dejó alejados de la ruta’.

‘Paramos a hidratar y comer algo unos minutos ya que hacía frío y les dije a mis amigos que seguiría por el collado para buscar la ruta. En eso, veo arriba de una roca unas hojas y le doy una revisión breve. Pensé que podría ser algún testimonio, que es común en las montañas’, relató.

‘Lo guardo rápido en la mochila y sigo la ruta. Recién cuando llegué al campamento comienzo a revisar y me doy cuenta que es un periódico, que está escrito en francés y que es del año 1908: se trata de 108 años. Tan viejo que no he podido abrirlo completamente pues las hojas se desarman’, completó Gamboa, preocupado con el futuro de este documento histórico y se pregunta cómo conservarlo.

A pesar de los consejos que recibió en los últimos días sobre la mejor manera de mantener el añejo periódico, el montañista dijo que ‘aún no he podido averiguar cuál es la mejor. La idea sería conservarlo yo, o entregarlo a alguna persona o institución interesada en estos temas’.

‘Alejandro y Roberto, mis compañeros en esta salida están fascinados igual o más que yo con el hallazgo. Ellos son argentinos (de Buenos Aires). Entonces, a ellos les llega más de cerca. Me han dicho que lo guarde en alguna bolsa y que es una locura que el diario esté después de tantos años", en el lugar donde se encontró.