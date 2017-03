FÚNEBRES | 20 de Marzo de 2017

Hoy 22:12 -

FALLECIMIENTOS

Luis Alfredo Ruiz Vargas

Juan Pablo Gorosito (La Banda)

Jesús del Valle Suárez (La Banda)

Juan Carlos Cáceres

Domingo Oreste Heredia

Sepelios Participaciones

CÁCERES, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/17|. Sus hijos Adriana, Fernando, su hijo pol. Ricardo, sus nietos Luis, Yudith, Mauro, Andrea, Fabiana y demás familiares part. su fallec. y sus restos serán inhum. a las 11 hs en el cem. La Piedad. Casa de duelo Lázaro Soria 146 Bº H. Hondo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CÁCERES, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/17|. Sus hijos Adriana y Fernando, su hijo político Ricardo, sus nietos Teresa, Vane, Fernanda, Luis, Mauro, Yudith, Andrea, Fabiana y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cement. La Piedad.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Dante A. López y flia. acompañan en este difícil momento a su amigo Lito Juárez. Elevan oraciones en su querida memoria.

GALEANO, OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Sus amigos de la Unión de Padres de Belén, lamentan su fallecimiento y hacen llegar su afecto a sus hijos con profundo dolor.

HEREDIA, DOMINGO ORESTE (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/17|. Su esposa Suárez Blanca Zulema, sus hijos Antonio, Miriam, Javier, Silvia, Patricia, hijos pol. nietos, sobrinos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Tipiro. EMPRESA SANTIAGO.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Eduardo Sauad y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|.Marcelo Daher, Maribe Aiquel y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Gustavo. Ruegan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Nosotros, los compañeros de promoción, de Gustavo Nazario, Peritos 71 de la Escuela de Comercio A. Ferreyra, acompañamos en su duelo a nuestro amigo y elevamos nuestra oración por el eterno descanso de su querida madre.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Querida tía, te recordaremos con cariño. Hugo Tonero, Lucrecia Llugdar y flia. participan con profundo dolor su partida y rogamos oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". María Nazario de Basbús y familia, Olga Nazario y Roberto Nazario y familia participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Hugo Mulki y Héctor Raúl Mulki y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en estos tristes momentos. Se eleva una plegaria en su memoria rogando por el eterno descanso de su alma.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus vecinos de toda la vida, María Ester, Ricardo Miguel y Enrique Alberto Llapur participan con gran dolor su fallecimiento, dales resignacion a sus hijos Carlo, Marta y Gustavo por tan irremediable pérdida. Que descanse en paz. Así sea amén.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Raquel de Arzuaga de Ferreiro, sus hijos Alejandro y Elenita, José y Elizabeth, Teresita y Eduardo, Carlos y Susana, Mercedes y Javier, Ramón y Adriana, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Roberto, Alicia y Ricardo Molinari y familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Personal y propietarios de Optica Molinari participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Yuse Vittar, su esposa Nora, sus hijos Mercedes, Federico, Belén Vittar con sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Gustavo y flia. en tan difícil momento. Elevan oraciones en sui memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Carlos F. Groppa y familia participan su fallecimiento, acompañando a sus hijos Carlos, Marta y Gustavo y demás familiares en este doloroso momento.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. José Antonio Rojo, María Ester Costas y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Elena Sanmarco, Liliana Bellés de Sanmarco y Guillermo Sanmarco participan su fallecimiento y saludan por este medio a Inés, Rado y Mónica y al resto de la familia. Elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. En Cristo tenemos todos los ideales, porque es Rey, es Amor, es Dios. Abud Saad, su esposa Chiqui, hijos e hijos políticos y sus respectivas flias,. participan con dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Nazih Nader, su esposa Norma e hijos participan su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

RUIZ VARGAS, LUIS ALFREDO (q.ep.d.) Falleció el 19/3/17|. Su esposa Diedamia Miranda, sus hijos Graciela, César, Soledad, Mónica, Iris y Hernán, sus hijas pol. Belén y Luciana y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. C duelo P L Gallo 340 (sv) SERV SOC AMPARO S.R.L EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

Invitación a Misa

DE LA SILVA, LUIS ALBERTO (q.e,p.d.) Falleció el 20/3/16|. A un año de tu partida al Reino del Señor, te extrañamos y tenemos presente diariamente. Tu esposa, hijos, nietos, hermanas, sobrinos y amigos nos uniremos en oración a las 20.30 hs en la Catedral Basílica.

GALEANO, OFELIA (PEQUE) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Sus consuegros Luis Cejas y Blanca Nazar y su hijo político Carlos Cejas Nazar invitan a la misa que se realizará en su memoria hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita.

LUNA, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/16|. Sus hermanos Pocho, Juan, Roque y Chingo y sus respectivas familias invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica. Elevan oraciones en su memoria.

NEME, ÁLVARO FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/16|. Hoy se cumple un año, te fuiste dejando un vacío en nuestros corazones, sos la estrella más preciada que nos guías desde el cielo, sé que estás en un lugar donde no hay dolor, rencores y tristezas solo hay paz y amor. Hijo querido ya no estamos completo en la vida sin ti, te has convertido en un ángel de luz y guías el camino de tus hijos. Te amo hijo. Tu madre, hermanos, hijos y esposa, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica.

RIVERO, HUGO MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/11|. Nunca te olvidaremos, te queremos, vivirás eternamente en nuestros corazones. Tu esposa Chola Lissi, tus hijos Carlitos y Alejandra, hijos políticos Adriana y Francisco, tus nietos Luly, Nico y Sofi y demás familiares invitan a la misa hoy a 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse seis años de su fallecimiento.

RUIZ, HÉCTOR BALTAZAR (Pototo) (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/13|. Hoy se cumplen 4 años de tu partida al Reino Celestial, donde gozas del descanso eterno. Estarás siempre en nuestros corazones. Su esposa Olga, sus hijos Roxana, Coqui y Pía, sus nietos Franco, Emanuel y Morena, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José de Belgrano.

VILLAGRÁN, FRANCISCO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Sus hermanos, sobrinos, tías y primos invitan a la misa que en su memoria, al cumplirse 9 días de su fallecimiento, se oficiará en la Catedral Basílica hoy lunes 20 de marzo a las 20.30 hs, pedimos a familiares y amigos, nos acompañen para rogar por su eterno descanso.

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

GOROSITO, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/17|. Sus hijos Pedro, Viviana, Víctor, Blanca, Jorge, Lorena, Karina, Noelia, h. pol. nietos y bisnietos part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en cem. La Misericordia. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Prof. Roberto Arévalo, su esposa Dra. Concepción Senés y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Sergio y Soraya en este difícil momento.

SUÁREZ, JESÚS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/17|. Sus hijos Olga, Rosa, Silvia, h. pol. Humberto y Ricardo, nietos Diego, Hernán, Matias, Elias y bisnietos part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. La Misericordia. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

CORONEL, RAMÓN DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Señor Dios mío hoy queremos expresarte nuestro infinito dolor ante la inesperada partida de nuestro querido "don Ramón". Una persona que aprendimos a querer y respetar, de la misma manera que el hacia con nosotros y en especial hacia nuestros hijos. Niños que al entrar al Colegio recibían ese saludo especial. Un choque de puños, una caricia, un chiste, una palmada.... No pensamos, terminar este dia recibiendo tan semejante noticia. Señor te pedimos reconfortar a todos aquellos que asistimos al Colegio Monseñor Jorge Gottau para poder asi soportar la ausencia de nuestro querido portero don Ramón. Agradecerles y reciba nuestras condolencias a la familia y darles las gracias por todo lo realizado. Padres y alumnos de 6to. Grado A.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

Invitación a Misa

MIRANDA, JUSTINA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Su hijo Humberto, su esposa Teresa, sus nietos Alejandro, Antonio, Luis, Valeria, Fátima y Esteban, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 18,30 en Villa La Punta, para rogar por el eterno descanso de su alma.

MIRANDA, JUSTINA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Su hija Evangelina y Juan Carlos, sus nietas Sabrina y Melisa, sus sobrinos Carmen Peralta, Miguel Gómez, Mirian, Mariano, Camila, Lautaro y Estela Alagastino, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 18,30 en Villa La Punta, para rogar por el eterno descanso de su alma.