Noviazgo y amistad

Hoy 22:50 - ¡Buen día! Si el matrimonio debe ser un camino de amistad progresivamente mejorada, el noviazgo es un buen tiempo para iniciar ese camino. Cuando los novios lo entienden y lo practican están poniendo bases firmes para su vida matrimonial futura. "Todos hemos experimentado lo que es la amistad, lo necesaria que es. No se puede madurar ni vivir sin amigos. Habrá temperamentos más o menos propensos a ella, pero todos necesitamos los amigos". Lo estoy leyendo de un librito que quisiera recomendar: "Noviazgo, un camino para dos", de Ramiro Sáenz. Está pensado sobre todo para gente joven. Agrega: "Aunque creas saber lo que significa, conviene hacer algunas precisiones. Ante todo se debe aclarar que es una palabra sagrada que no debemos desvirtuar. Se trata de algo muy especial y muy grande. No es lo mismo que camaradería o compañerismo. Se puede tener muchos compañeros o conocidos, pero amigos pocos... "La amistad exige ante todo conocimiento, pues nadie ama lo que no conoce. No el simple conocimiento exterior o el que se puede tener de un compañero de estudios, de trabajo o de un vecino. Estos serían sólo "conocidos". "La amistad exige esas mutuas confidencias, esos secretos que a muy pocos se revelan, esas cosas de mi vida pasada o de mi interior que no me nace decir a cualquiera. "En el conocimiento mutuo del noviazgo hay un primer aspecto que podríamos llamar exterior. Muchos comienzan fijándose en el "signo" de las personas para ver si habrá o no compatibilidad: que si un tauro va bien con piscis o si dos leos se entenderán. Me estoy refiriendo a algo mucho más serio, profundo e importante. Es el conocimiento de los temperamentos, del carácter, de las costumbres, de las cualidades y defectos. Incluso de la historia de cada uno". Nadie ama lo que no conoce. Pero nadie conoce lo que no ama. El amor bien entendido es la puerta grande por la que ingresamos al corazón de los demás. ¡Hasta mañana! l